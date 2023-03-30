快手年蝕136億 不派末期息
直播平台快手(01024)截至去年底止年度股東應佔虧損136.9億元（人民幣‧下同），較2021年度虧損780.73億元有所收窄；每股基本虧損3.22元，不派末期息。
按非國際財務報告準則計，經調整虧損淨額57.51億元，較2021年經調整虧損淨額188.51億元大幅改善；經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）按年由虧轉盈，錄18.14億元，2021年相關項目錄得虧損129.53億元。
期內，集團收入941.82億元，按年上升16.16%，主要是由於網上營銷服務、直播業務及電商業務的增長。網上營銷服務收入增加14.94%至490.41億元，主要是由於平台流量增長、多元化的產品組合及基於行業屬性的精細化營運，推動廣告主數量及廣告主投放增加。
直播業務收入增加14.17%至353.87億元，由於平均每月付費用戶增長19.4%，並得益於內容供給持續豐富，與公會合作策略不斷發展，以及直播生態和算法持續迭代。截至去年底止年度，平均每日活躍用戶約3.557億，按年增加4,750萬；平均每月活躍用戶約6.127億，增加6,850萬。
商湯仍獲「跑贏」評級
另外，AI概念股商湯(00020)去年業績遜市場預期，惟中金維持其「跑贏」評級，目標價3.6港元，考慮到政府及商業公司客戶（2G或2B）的基本業務疫後復甦緩慢，下調其今年收入預測28.7%至51.2億元，維持今年調整後純利預測基本不變，明年的收入及調整後純利預測分別為67.8億元及12.8億元。
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