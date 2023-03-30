快手年蝕136億 不派末期息

期內，集團收入941.82億元，按年上升16.16%，主要是由於網上營銷服務、直播業務及電商業務的增長。網上營銷服務收入增加14.94%至490.41億元，主要是由於平台流量增長、多元化的產品組合及基於行業屬性的精細化營運，推動廣告主數量及廣告主投放增加。