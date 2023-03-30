阿里飆12% 恒指重越兩萬

工信部：撐民企參與創新 內地監管科企口風陸續呈鬆綁信號。內地工信部副部長王江平表示，要注重基礎創新，引導和支持民營企業、平台企業參與國家重大科技創新，促進核心技術產品研發和應用，打造世界級數碼產業集群。

阿里重組加上官方言論，令外界憧憬被內地當局打壓多時的科網股有運行，利好整體大市。其中摩根士丹利更指，中央自上而下對私人企業的支持，從兩會後明顯加速。阿里啟動成立以來最大規模架構重組，以及國家互聯網信息辦公室公布《網信部門行政執法程序規定》，表明保護互聯網法人及其他組織的合法權益，這兩宗大事反映當局已完成監管重置，加強支持私企及平台經濟，從而激發產業效率及創造力，改善營商情緒，料有助產生更大價值，利好中資股。

大摩指，維持對優質大型平台公司的「增持」看法，考慮到MSCI中國指數未來12個月預測市盈率或較MSCI新興市場折讓13%，預計資金將進一步配置內地市場，現予阿里「增持」投資評級，美國預託證券（ADR）目標價150美元。

高盛認同阿里本次重組有利修復估值，認為該企股價目前較資產淨值（NAV）折讓達52%，不計現金市盈率僅7倍。考慮到重組後6家實體需自給自足，非內地商業的利潤周轉速度或加快、後勤精簡後減省了總部成本等因素，有利解決目前各業務協同效應漸弱等問題。

高盛維持阿里「買入」評級，給其港股目標價133元，相信與其他科網股一樣可享廣告復甦、金融科技和雲業務結構性增長，估值的重估空間很大。

該企旗下微信披露，過去一年微信視頻號多項指標明顯增長，作者活躍度按年升兩倍，直播帶貨銷售額增長8倍等；又預告視頻號會推付費訂閱功能與「原創權益」等多項產品計劃；微信的線上搜索功能亦將升級，被認為等同於微信版的知乎。對於昨日凌晨部分用戶使用微信及微信支付功能罕有出現異常，集團則回應指相關功能已恢復。

雖然騰訊昨日股價升幅不及阿里，但南下資金自3月6日起已連續18個交易日淨買入騰訊，昨日再掃入11.85億元，累計淨買入約148.42億元。港股主板全日成交1,464億元，港股通亦淨買入30.62億元；惟全日沽空金額增至255.45億元，佔大市成交17.44%。

國企指數全日收報6,878點，升149點或2.22%；科技指數收報4,246點，升102點或2.47%。

展望後市，信誠證券聯席董事張智威稱，港股出乎意料地借消息挾高，恒指重上兩萬關後技術走勢出現突破，下一目標可上望保力加通道上方阻力約20,700點。

恒生指數昨日急漲，北水亦趁升市買貨。（中新社圖片） 阿里近月股價表現