MIRROR成員各自各精彩

姜濤

人氣爆燈的男團MIRROR位位成員獨當一面，亦是炙手可熱的廣告寵兒，賺到盆滿缽滿後有的實現「上車」大計，有的選擇創業，可謂各自各精彩。

實現上車夢 姜濤：今年初傳出姜濤（圖）斥資1,800萬元購入西環維壹海景兩房戶。回顧他之前提過若賺到第一桶金想做的事，他毋庸置疑指是買樓，更希望一層收租、一層自住。

其實姜濤曾指不懂投資，家人亦自小叮囑他投資有風險，儲錢最安全，所以他每月會將70%收入交給媽媽，作為生活保障。

李駿傑（Jeremy） ： Jeremy被爆早於2021年11月經綠置居計劃購買鑽石山啟鑽苑，據知約值300萬元。另成立自家品牌JNUN，售賣時尚服飾。

開設餐廳 江滭生（AK）：AK曾指自己是清潔公司太子爺，或因此甚具生意頭腦。事實上，他於2021年與Jer及ERROR成員梁業（肥仔）開設串燒店，同年成立自家時裝品牌「KYUBI」，另開設跳舞學校。去年更與哥哥於尖沙咀開設拉麵店，以及於大角咀開日系甜品店。談及置業，AK指買樓是港人夢想，希望盡快買到。

柳應廷（Jer）： Jer去年底與Jeremy及ERROR成員「肥仔」合資在將軍澳開設日式鐵板燒餐廳。去年底亦宣布自家品牌JungleLofi誕生。最新今年2月在啟德開設咖啡室。

仍未置業的Jer去年曾被捕獲現身新盤展銷廳，他笑稱「純粹睇吓示範單位」、「財力方面仲好有問題」，並指「只係一個小小香港人想買到樓，但未做到業主」。

創自家品牌 盧瀚霆（Anson Lo） ：Anson Lo自家服裝品牌ALLOVER藏有「AL LOVER」，代表「全部」和「遍布」。

陳卓賢（Ian）：Ian勇於創業，曾用盡所有積蓄創業，令戶口一度只剩下90元，最新建立個人服裝品牌iNDIPANDANT；而早於2021年便與朋友合資開設健身室，半年後宣布退出生意。

對於買樓，Ian曾經指出，這一代香港人都覺得這事很遙遠，因為難以追上樓價，但承認開始有入市的想法。

邱傲然（Tiger）：年紀最小的Tiger在家人鼓勵下，於2020年創立自家品牌dézert，並找來成員楊樂文（Lokman）及王智德（Alton）合作。

陳瑞輝（Frankie）：Frankie個人品牌Flakey，品牌理念是「放飛機」，想消費者抱着好玩正面態度面對任何事，之後成功就會走向自己。

設立健身室 邱士縉（Stanley） ：Stanley開設健身室，據報投資達百萬元。對於理財，他指股票是投資及儲錢的好幫手。