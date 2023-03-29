致富智庫：儲到第一桶金 買樓定創業好？

「買樓定創業？」一直是年輕人的熱話，早前人氣組合MIRROR成員姜濤被爆豪花逾千萬元成功「上車」做業主，旋即成為社會焦點。如果儲到第一桶金，你又會如何選擇呢？

對初出茅廬的年輕人來說，無論買樓還是創業都看似遙不可及，但不妨先認清自己目標，制訂良好的理財計劃。作出決定前，首先要衡量每個選擇的利弊。

衡量風險承擔能力 打工仔在儲錢過程中，可以觀察自己是用哪些方式去增值，以了解本身是適宜買樓還是創業。在財富增值上，大眾主要抱兩類心態，第一類是一直透過純儲蓄或低風險投資，不敢買入波動性較高的工具；第二類是會不斷設法為財富增值，願意嘗試不同方式，不介意承受虧損風險。

如果打工仔只想透過原有工作去儲錢，不想冒太大風險，買樓會是較適合累積財富方式。況且，這樣的心態也不適宜做生意，因為打理生意須承擔的壓力更多更大，而且要不斷設法克服種種困難。

置業：首要儲夠資金 港人上車與否，首要考慮手頭有否足夠資金，如能一筆過付款買樓當然最理想，否則須繳付首期及申請按揭。如有足夠資金支付首期開支，且工作穩定，現時買樓的好處是議價空間較大；若打算買入較貴的物業，亦可考慮將目標稍降，以保留部分現金應對突發風險。

面對物價飆升，高通脹有利推升資產價格。如果沒有投資其他資產，恐面臨「現金貶值」。當未來樓價上升，現金相對貶值下，要上車就難上加難。

至於不入市的原因，離不開樓價太貴、「遲買可能平幾球」、美國加息，以及經濟環境差等。

有財經專欄作家曾提出買樓似乎「畀層樓綁住一世」的言論。他指，舉例在25歲前儲到首期並開始供樓，當供到45歲時，個人已不用想創業，故他寄語年輕人「不要讓500方呎綁住青春」。

不買樓的話，都可能要租樓，但要評估租金走勢及負擔能力，因租金未必長期低企，當未來經濟好轉時，業主可能會大幅加租，市場租金便會隨之揚升。由此可見，租樓相對容易，但日後負擔可能會較大，且業主有機會不續租，租客需另覓住處。

專家籲先買樓再創業 論及實戰，有專家指買樓投資與創業並非水火不容，認為可以先買樓、再創業，關鍵是如何部署。

他分析指，如果無迫切自住需要，而現時居住單位夠大，可繼續跟家人同住，毋須急着為置業而置業。若要成家立室，就要小心衡量買樓或租樓好。買樓與否，事前要計算負擔有幾大，是否值得再等候入市時機。

他又指，買樓不一定等於負擔大，一世做樓奴，且影響創業。身為過來人的他稱，有時更可透過出售單位回籠資金，去應付及時需要，其中一個可行策略是套現後用部分首期換入細單位，剩下資金則用來創業或作其他用途，但大前提是入市前須做好功課「買啱樓」。

創業：先審視5大要素 上車做業主有不少因素要考慮，創業亦非易事。如果你有創業夢，事前宜審視以下5大要素。

首先，創業前看看自己有甚麼專長或知識，創業範疇最好有「無法被輕易複製」的知識領域。第二，所建立的人脈應具備難以被複製的創業優勢，人脈不但指生意上的合作夥伴，也包括客戶和自身團隊。第三，培養對人的觀察力，因你會有很多機會跟投資者、客戶、合作夥伴或求職者接觸，要學會從簡單對話判斷眼前的人是否值得信賴。第四，確保有足夠的創業啟動資金，有創投公司高管建議，創業家把日常生活開支維持在低水平，以度過創業初期最艱難的時期。第五，認清自己的興趣、專長及理想，並找到創業熱情。

他藉阿里巴巴超乎想像的成就作進一步解釋，全因他們不怕失敗，不斷堅持思考，並從別人失敗的經驗學習。他憶述，當年就創業大計問了24個朋友的意見，卻有23人反對，只有一人叫他嘗試，所以他認為創業家別太介意他人想法。

說到底，年輕人不妨趁現階段審視個人目標及財政狀況，思考一下未來10年的人生目標，制訂生涯規劃，培養良好的儲蓄習慣，到將來有足夠資金就有話事權！