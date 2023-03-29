專家樓評：新樓付款揀「建期」定「即供」？

隨着政府放寬防疫措施及恢復中港兩地通關，再配合最新首置印花稅調整措施帶動買家入市步伐，多個新盤陸續推出且銷情熾熱，而發展商一般會為買家提供「即供」及「建期」兩種付款方法。

新盤剛推售時一般仍處於「樓花」階段，意指該盤為興建中及尚未落成的物業，當該樓盤落成並獲得滿意紙後，便會變為「現樓」。「即供」意指新盤物業處於樓花期已開始供款；「建期」意指該物業落成後才開始供款。

發展商折扣優惠不同 由於「即供」買家提早「上會」，發展商能較早收到整筆樓價，一般會提供較多優惠及折扣予「即供」買家。買家簽訂臨時合約後，須於指定日子內支付餘額，申請按揭前須準備好入息證明、銀行月結單等文件。按揭成數方面，樓價1,000萬元以下之物業最高可承做六成按揭，貸款上限為500萬元；而樓價1,000萬元以上之物業最高可承做五成按揭。

另外，購買樓價600萬元以下的樓花可透過按揭保險公司申請高成數按揭，成數高達八至九成。如買家選擇「即供」付款方式購買600萬元以上物業，需預留一筆較豐厚的資金來支付相應的首期開支。

相反地，選用「建期」的買家於物業落成後才支付物業餘額，折扣優惠一般比「即供」少，但正在租樓的買家可避免同時支付租供兩邊開支。同時，因物業已為現樓，可承做按揭保險的樓價範圍比樓花高，透過新按保下，最高承做九成按揭的樓價上限為1,000萬元；最高八成按揭的樓價上限為1,200萬元；1,200萬元以上至1,920萬元的物業，按揭成數最高為五至八成，貸款上限為960萬元。買家首期開支大幅減少，置業資金預算較「即供」輕鬆。就以近期開賣的新界大型新盤為例，過半單位的樓價都超過600萬元，根據該盤的成交紀錄，九成買家傾向於採用「建期」。

兩種付款方式各有好處，建議買家要事先衡量及揀選適合的付款方式，同時要預留充足的時間及資金，輕鬆買入屬於自己的「安樂窩」！

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦