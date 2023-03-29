商品分析：貴金屬反彈 銅睇高一線

在美國硅谷銀行出事之前，嚴重倒掛的美國國債孳息曲線，已經打擊了銀行把短期存款放貸長期貸款的傳統經營模式。美國聯儲局1月的調查顯示，銀行在去年第四季已大幅收緊放款標準，2月的銀行工商業貸款存量比上年同期減少了5.9%。

近期美國區域性銀行遇上存款流失和資產減值，情況更加糟糕，進一步收縮放貸業務。銀行減少貸款將會打擊工商業，把經濟推入衰退，故認為聯儲局上周加息0.25厘會是這個周期最後一次加息，隨之而來的將會是減息。

內地復甦利消耗庫存 黃金和白銀價格在2月調整後，好倉已大幅減少，本月因債券孳息率暴跌支持對黃金和白銀的需求，加上擔憂銀行和房地產行業推動避險需求，截至上周，貴金屬板塊本月上漲超過8%。

銅價自1月中旬以來一直處於下行趨勢，最初是受中國經濟復甦步伐未達預期影響。上周倫敦、紐約和上海的期貨交易所倉庫監控庫存持續滑落至247,000噸，支持了銅價反彈，目前阻力位約在每磅4.15美元。全球最大的私營金屬交易商托克預測，由於中國的經濟復甦將繼續消耗已經很低的庫存，銅價今年將飆升至歷史新高。

近期紐約期油和布蘭特期油價格持續下跌，已累跌逾10%，而天然氣價格下跌幅度更為顯著，已超過20%。其中，布蘭特期油早前連續幾周的投機買盤使得好倉的持倉規模大增。

然而，隨着銀行業波動加劇、市場銀根收緊及流動性不足，觸發了平倉潮。在截至3月14日止的3個星期，投機者共計賣出11.7萬份原油期貨合約，相當於1.17億桶原油。

天然氣價跌勢料持續 值得一提是，去年冬季北半球天氣較為溫暖，美國天然氣庫存水平上升至1,900億立方英尺，比長期平均水平高出約22.7%，這導致天然氣價格持續下跌，尤其是在美國Henry Hub的天然氣價格已跌至30個月低位。歐洲度過了冬季的同時，在進入儲氣季節前，儲氣庫也已滿足55%，遠高於去年的25%和2021年的29%。隨着天然氣供應充足，價格下跌趨勢或將持續。

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝（上述僅為市場資訊提供，並不構成投資建議）