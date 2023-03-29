旺角地舖2800萬轉讓

中港兩地通關，投資者看好零售舖位市場，並於核心購物區掃貨。旺角山東街一個地舖以約2,800萬元登記易手，物業約29年升值約4.6倍。

上述舖位為山東街67至69A號忠信大廈地下67B號交吉地舖，建築面積約700方呎，成交呎價約4萬元，該舖之前月租約7.5萬元，以最新成交價計算，租金回報率約3.2厘。原業主於1994年以約500萬元買入舖位，現時帳面獲利約2,300萬元。據悉，該物業新買家為本地資深投資者，去年曾沽出大圍及油麻地商舖。

市場消息指，同區荔枝角道單號地庫，面積約6,000方呎，市傳以約4,500萬元易手。該舖原由健身中心租用，月租約15萬元，以成交價計，租金回報率約4厘。

葵涌舖1700萬放售 此外，中原（工商舖）梁秀娥稱，代理放售葵涌和宜合道186至218號誼發大廈地下38號舖，面積約650方呎，以連租約形式出售，意向價約1,700萬元。該舖現由5個租客承租，每月總租金收入約4.48萬元，按此計算，租金回報率約3.2厘。舖位業主於去年2月以約1,350萬元購入舖位。