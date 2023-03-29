君豪峰持5年仍蝕

新盤低開拖累二手市持續湧現蝕讓及低價成交。鰂魚涌君豪峰本月連錄兩宗損手個案，開放式單位售520萬元，近5年帳面貶值約7.4%。

美聯吳肇基指，單位為高層M室，實用面積約214方呎，獲上車用家購入，呎價約24,299元。原業主於2018年5月以約561.64萬元入市，帳蝕約41.64萬元。據悉，該廈另一個中層兩房戶以920萬元成交，5年多帳貶約11.4%。

傲瀧賣平8% 貶219萬 清水灣傲瀧再錄蝕售個案。世紀21奇豐廖振雄稱，屋苑18座低層C室，實用面積約903方呎，以1,300萬元成交，呎價約14,396元，低市價約8%，原業主持貨逾5年帳面蝕219萬元或約14%。

受一手盤衝擊，元朗二手連錄低價。中原王勤學稱，世宙3座低層K室減至806.8萬元沽，呎價約12,547元，創屋苑三房戶做價8個月新低，3年多帳面升值不足1%。區內新元朗中心5座低層D室以943萬元售，做價創同類一年半新低。

移民盤有更大減幅，同區錦綉花園連裝修洋房不足千萬元沽。富士高地產麥榮富稱，該盤B段1街雙號屋，連花園及裝修，原業主與家人移居澳洲，減價140萬元，獲外區客以960萬元承接，呎價約11,429元。

中原莊鈞雄指，黃大仙滙豪山中高層C室，開價998萬元，原業主因移民決定減價，議價後售928萬元，低估價約8%，呎價約13,892元，較1月同類型做價低約12%。