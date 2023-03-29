新盤交投月飆逾倍

NOVO LAND共分6期發展，提供4,585伙。

錄兩千宗 NOVO LAND 2B期稱冠 新盤市場3月爆發推盤潮，月內有6個全新盤車輪轉式賣樓，截至昨日本月已暫錄近2,000宗一手成交，較2月約900宗大幅增加逾1.2倍，屬至少7個月的單月高位。業界預計，多個項目部署4月登場，旺勢料將持續。

鐵路上蓋項目備受市場追捧，華懋集團發展的何文田站瑜一第1B期，於上周六以價單形式發售179伙，即日「一Q清枱」，連同招標沽出的頂層特色戶，累沽180伙，吸金逾30億元。發展商亦乘勢推出同系列第1C期。

月內亦錄得約15宗億元豪宅成交，總成交金額逾22.4億元，宗數較2月的6宗增約1.5倍。其中，新地旗下住宅項目包括東半山CENTRAL PEAK、中半山帝景園、九龍站天璽，期內共錄6宗億元成交，涉逾10.9億元。新加坡基金的港島半山21 BORRETT ROAD第1期也售出兩伙，涉逾3.15億元。

事實上，該集團的貨尾項目銷情向好。粉嶺北ONE INNOVALE系列項目於3月錄約58宗成交，吸金逾2.94億元。至於同系的旺角利奧坊‧壹隅期內沽46伙，總成交金額逾3億元。該盤昨日就以624.72萬元售出2座20樓H室，為實用面積265方呎的一房戶，呎價約23,574元。

一手月內撻訂縮四成 另方面，本月一手市場暫錄約24宗取消交易個案，較2月約40宗，少約四成。當中，旺角Larchwood的8樓H室，實用面積204方呎，開放式間隔，原於本月19日以557.1萬元沽出，呎價約27,309元，惟交易最新已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。

澐璟三房3280萬成交 上述包括維港滙I的1座10樓A室，實用面積1,385方呎，屬四房連多功能房間隔，以4,350萬元成交，呎價約31,408元。而同座9樓A室，面積及間隔相若，成交價4,320萬元，呎價31,191元。