新盤交投月飆逾倍
錄兩千宗 NOVO LAND 2B期稱冠
新盤市場3月爆發推盤潮，月內有6個全新盤車輪轉式賣樓，截至昨日本月已暫錄近2,000宗一手成交，較2月約900宗大幅增加逾1.2倍，屬至少7個月的單月高位。業界預計，多個項目部署4月登場，旺勢料將持續。
綜觀3月，每個周末都有大型銷售活動，帶動整體交投量攀升。當中，新鴻基地產(00016)屯門兆康NOVO LAND第2B期於月內完成3輪銷售，極速沽出約692伙，套現逾42.5億元，銷售量位居榜首，並拋離其他樓盤。
飛揚2期累售351伙
另一個屯門項目以低價策略跑出。長實集團(01113)及新地的屯門青山公路大欖段飛揚第2期，不僅劈價出擊，更罕有地「晒冷式」於一日之內發售全盤單位，至今累沽約351伙，套現逾16.7億元。
鐵路上蓋項目備受市場追捧，華懋集團發展的何文田站瑜一第1B期，於上周六以價單形式發售179伙，即日「一Q清枱」，連同招標沽出的頂層特色戶，累沽180伙，吸金逾30億元。發展商亦乘勢推出同系列第1C期。
月內亦錄得約15宗億元豪宅成交，總成交金額逾22.4億元，宗數較2月的6宗增約1.5倍。其中，新地旗下住宅項目包括東半山CENTRAL PEAK、中半山帝景園、九龍站天璽，期內共錄6宗億元成交，涉逾10.9億元。新加坡基金的港島半山21 BORRETT ROAD第1期也售出兩伙，涉逾3.15億元。
必嘉坊‧迎匯暫收520張入票
減價重推的恒基地產(00012)紅磡必嘉坊‧迎匯，收票情況不俗。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，截至昨晚，項目已共接逾520張入票，按周五以價單形式發售84伙計，超額認購逾5.1倍。
事實上，該集團的貨尾項目銷情向好。粉嶺北ONE INNOVALE系列項目於3月錄約58宗成交，吸金逾2.94億元。至於同系的旺角利奧坊‧壹隅期內沽46伙，總成交金額逾3億元。該盤昨日就以624.72萬元售出2座20樓H室，為實用面積265方呎的一房戶，呎價約23,574元。
一手月內撻訂縮四成
另方面，本月一手市場暫錄約24宗取消交易個案，較2月約40宗，少約四成。當中，旺角Larchwood的8樓H室，實用面積204方呎，開放式間隔，原於本月19日以557.1萬元沽出，呎價約27,309元，惟交易最新已列明為簽訂臨時買賣合約後未有進展。
維港滙I豪客傳8670萬購兩戶
個別餘貨盤銷情明顯加快。信和置業(00083)等4大發展商的西南九龍維港滙系列於3月暫沽38伙，吸金逾8.6億元。昨日項目沽出兩伙，市傳由同一組大手買家斥8,670萬元購入。
澐璟三房3280萬成交
上述包括維港滙I的1座10樓A室，實用面積1,385方呎，屬四房連多功能房間隔，以4,350萬元成交，呎價約31,408元。而同座9樓A室，面積及間隔相若，成交價4,320萬元，呎價31,191元。
至於華潤置地（海外）及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，昨以3,280萬元連車位沽出6座22樓C室三房戶，單位實用面積903方呎，呎價約36,323元。該盤月內暫沽11伙，涉逾4.78億元。
嘉里建設(00683)及信置等的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，以4,360萬元招標售出第1A座28樓B室，屬實用面積934方呎三房戶，呎價約46,681元。
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