Seasons Park頂層鬆綁獲利

二手交投速度轉慢，惟特色單位仍獲追捧。天水圍Wetland Seasons Park有頂層連天台單位，辣招鬆綁後即獲上車客以650萬元承接，物業約3年帳面升值逾28萬元。

中原杜官賜表示，上址為6座頂層兩房戶，實用面積約429方呎，附連約126方呎天台，去年底開價720萬元，累減70萬元，獲新盤向隅客購入，呎價約15,152元，原業主2020年1月以621.65萬元購入，期內帳面升值約4.6%。

水藍‧天岸搶高20萬沽 東涌二手交投雖放緩，但區內水藍‧天岸特色戶銀主盤被搶購。該行曾顯業指，該盤7座低層套三房戶，實用面積約749方呎，連約161方呎平台，3月初開價1,030萬元，獲多組客洽商，隨即改以招標形式推售，最終售1,050.38萬元，較開價高20.38萬元，呎價約14,024元。

將軍澳二手市場約兩日連錄至少6宗逾千萬元成交。香港置業范文濤稱，天晉IIIA第2B座高層單位，以2,038萬元售出，呎價約21,163元。