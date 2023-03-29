九成大屋苑租金輸疫前

港島重傷 太古城冧20%最甘 通關後本港住宅租金仍未隨大市復常。2月全港35個大型私人住宅屋苑中，逾91%項目的租金仍低於2019年底疫情爆發前，並以港島屋苑跌得最傷，期內指標屋苑鰂魚涌太古城租金低近20%最多，同區南豐新邨亦挫逾17%。

根據中原地產的數據，上述作統計的大型二手屋苑2月的調整實用呎租，有32個仍低於2019年12月，當中12個更錄逾10%跌幅。雖然港島住宅價格及租金，向來較九龍及新界等地區保值，但疫情爆發後，該區租金跌幅最為顯著，同區7個大型屋苑期內跌幅亦介乎約12.1至19.9%。

七成回報率不足3厘 事實上，租金急挫，35個屋苑中，有25個租金回報都不足3厘，佔整體比例逾70%。而現時香港主要銀行3個月定期存款利率，普遍都逾3厘，反映現時「買磚頭」投資並不吸引。

至於太古城2月的調整呎租約33.9元，較2019年底約42.3元明顯回落，最新租金回報僅約2.3厘，較同期下挫約0.3個百分點。美聯吳肇基表示，租金與樓價掛鈎，過去3年同時下跌，不過，租金回落，加上租盤量充足，屋苑近日租賃成交反而增加。屋苑現時有約230個單位放租，月租由1.7萬元起。

黃埔挫17.5%慘絕九龍 至於同區南豐新邨及康怡花園，上月呎租分別報約35元及約31.8元，較疫情爆發前分別下跌約17.6%及約16.7%。鴨脷洲海怡半島同期亦跌約16.3%，上月呎租報約31.6元。

九龍區方面，紅磡黃埔花園呎租約3年多下跌約17.5%最多，2月報約33.2元。中原周德龍指，屋苑現時有約69個租盤，其中，實用面積約389方呎單位，入場租金約1.6萬元，由於其他地區新盤相繼入伙，租金較為吸引，拖低二手屋苑租金。至於同為10大屋苑的茶果嶺麗港城，上月呎租較2019年底也低約14.1%。

另方面，有3個新界區屋苑租金已稍為超越疫情爆發前，包括荃灣愉景新城，以及粉嶺花都廣場和粉嶺中心兩個細價屋苑，該兩個北區粉嶺項目上月呎租分別約28.8元及約29.6元，比2019年底高約3.4%及約6.6%。

粉嶺租盤查詢飆3倍 世紀21奇豐黎樹森稱，2月通關初期，粉嶺屋苑租盤查詢量急升約3倍，主要是跨境學童租賃需求增多帶動所致。花都廣場8座低層實用面積約392方呎單位，以月租1.2萬元租出，呎租約30.6元，租客一次過支付半年租金。

利嘉閣地產總裁廖偉強指出，現時香港租金仍未回復至疫情爆發前水平，不過，在內地專才計劃下，更多該類人士來港，加上內地學生重臨，推高租務需求。他續表示，在樓價升勢支持下，租金亦會跟隨向上，惟升幅不及樓價明顯，估計直至今年底，租金漲幅約5%，料需約兩年時間，才有望回升到未爆發疫情前水平。

部分大型二手屋苑租金