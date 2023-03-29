簡訊一覽
●中石化油服(01033)去年營業額達737.73億元（人民幣‧下同），按年升6.09%；純利更狂飆3.06倍至5.71億元，每股盈利0.03元，不派息。
●深圳國際(00152)截至去年12月底止全年純利12.53億元，按年下跌64.9%；每股盈利0.54元，派發末期息0.257元。2021年度則派發末期息0.125元及特別息0.703元。
●中遠海運國際(00517)去年純利3.47億元，按年升20.36%；每股盈利22.74仙，派末期息11.5仙，全年每股派息22.5仙，派息比率近99%。
●中國信達(01359)去年純利63.13億元（人民幣‧下同），按年下跌47.65%；每股盈利0.14元，建議每10股派末期息0.4963元。
●西部水泥(02233)去年純利12.14億元（人民幣‧下同），按年跌23.36%；每股盈利22.4分，派末期息每股6.7分，按年減少22.98%。
●順豐同城(09699)去年淨虧損2.86億元（人民幣‧下同），按年減少68.08%；每股盈利0.31元，不派息。
●石四藥集團(02005)去年純利11.22億元，按年升42.93%；每股盈利0.3761元，末期息8仙，全年共派息0.14元，按年增逾16%。
●原生態牧業(01431)去年賺2,568萬元（人民幣‧下同），按年減少83.57%；每股盈利0.49分，不派息。
●中國金茂(00817)去年純利按年下挫57.69%至19.84億元（人民幣‧下同），每股盈利15.56分；派末期息每股兩港仙，2021年度沒有派末期息。
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