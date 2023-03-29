申洲上年溢利漲35% 收入新高

集團去年收入277.81億元，按年升16.5%，創集團歷史新高；毛利率22.05%，跌2.23個百分點。貢獻最多的運動類產品銷售額按年升18.49%至208.69億元，主要是歐美市場對有關產品訂單需求上升；休閒類產品進帳57.51億元，按年多21.84%。若按市場劃分，佔兩成半的內地市場銷售全年跌6.52%，反觀國際市場反彈27.22%，當中歐洲、美國及日本分別按年升31.32%、28.07%及17.3%。

集團在業績公告坦言，去年集團的寧波基地因受疫情影響，經歷兩次各約半個月時間的局部停產，此外，全球市場的需求轉弱導致客戶的庫存壓力上升，影響集團下半年的產能利用率。

估需求回升 加大產品開發 該企稱，當前紡織服裝行業普遍面臨需求疲弱、訂單不足的局面，但行業正處於觸底回升階段，市場需求正在修復。因全球衣服總需求疲弱，各大客戶仍處於去庫存過程，預期今年上半年集團產能利用率尚不能達到理想水平，營業收入存在按年下跌之可能，而展望需求形勢的變化，下半年總體會呈逐步回升的趨勢。公司將進一步優化生產基地的全球化布局，提升海外工廠的管理能力和自動化水平，並加大新產品的開發能力。