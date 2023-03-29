農夫山泉盈利84億 續拓市佔

該企全年收入增長11.92%，至332.39億元，按產品劃分，貢獻最多的包裝飲用水產品進帳182.63億元，按年增加7.06%。另外，由於國際原油價格上漲，推高集團PET（聚對苯二甲酸乙二酯，乃產品包裝主要原料）的採購成本，毛利率按年跌2.01個百分點至57.44%。

展望今年，集團表示，隨着疫情防控政策優化落實，消費市場有望恢復向好，消費場景也在有序地恢復。公司將會繼續堅持提供健康天然的產品，並探索和開發更多創新優質的產品，滿足消費者不斷變化的需求，同時持續拓展銷售渠道，擴大市場份額。不過，疫情可能再次反覆，將加強關注並積極應對。疫後大眾消費心理和模式或發生變化，將加強對消費者需求的了解和研究，持續改進產品和服務，靈活適應市場的變化和更好地滿足消費者的需求。