農夫山泉盈利84億 續拓市佔
農夫山泉(09633)收市後公布，去年多賺18.61%，純利84.95億元（人民幣‧下同）；每股盈利0.76元，建議派末期息每股0.68元，按年多51.11%。該股昨日收報45.85港元，升0.76%。
該企全年收入增長11.92%，至332.39億元，按產品劃分，貢獻最多的包裝飲用水產品進帳182.63億元，按年增加7.06%。另外，由於國際原油價格上漲，推高集團PET（聚對苯二甲酸乙二酯，乃產品包裝主要原料）的採購成本，毛利率按年跌2.01個百分點至57.44%。
展望今年，集團表示，隨着疫情防控政策優化落實，消費市場有望恢復向好，消費場景也在有序地恢復。公司將會繼續堅持提供健康天然的產品，並探索和開發更多創新優質的產品，滿足消費者不斷變化的需求，同時持續拓展銷售渠道，擴大市場份額。不過，疫情可能再次反覆，將加強關注並積極應對。疫後大眾消費心理和模式或發生變化，將加強對消費者需求的了解和研究，持續改進產品和服務，靈活適應市場的變化和更好地滿足消費者的需求。
西藏水資源預警蝕一億
此外，西藏水資源(01115)發盈警，預告去年錄淨虧損不超過1.03億元，有別於2021年賺4,700萬元，主要是去年內地疫情管控影響持續，去年第三及第四季西藏地區部分主要經銷商、客戶及市場管道延長停業時間，集團水及啤酒生產及運輸受較大影響，致使水業務及啤酒業務的銷售量按年出現較大幅度下降。此外，部分客戶的財務狀況受影響，致公司增加金融資產預期信貸虧損撥備，採用權益法入帳的投資亦錄得虧損。
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