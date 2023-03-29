比亞迪全年多賺4.4倍

料新能源車延續增長強勢 業績公告顯示，去年比亞迪汽車及相關產品收入3,246.91億元，按年大增1.51倍。整體乘用車銷量為179.66萬輛，增長1.51倍，而商用車銷量則下跌26%至5,839輛。比亞迪預期，今年新能源車將延續強勁增長勢頭，滲透率亦有望大幅突破。不過，集團同時提到一些風險因素，包括地緣政治風險持續、各國經濟循環模式進入重構期、貨幣緊縮周期的連鎖反應蔓延，全球經濟下行的風險加劇。

公司認為，中國經濟受到複雜多變的外部環境干擾，同時面臨內地總需求收縮、信心不足等挑戰，惟整體經濟韌性依然較強、潛力大，經濟基本面長期向好的趨勢不變。

比亞迪去年研發投入金額為202.22億元，按年大增90.31%，即使佔整體收入的比例略為下跌0.15個百分點至4.77%，也高過國際龍頭特斯拉（Tesla）一個百分點。然而，若論汽車業務的毛利率，比亞迪較今年發動減價戰的Tesla，低了約8.1個百分點。

包括海外車企在內，內地電動車市場去年起迎來一輪全行業的減價潮，比亞迪是少數逆勢加價的車企。該公司表示，雖然去年公司的交付能力已不斷提升，「但仍不及訂單火爆需求，面臨一定的交付壓力」。此外，部分上游原材料受供需關係錯配影響，價格處於高位，給產業鏈下游帶來較大壓力，因此對部分車型進行了價格調整。公司亦積極布局上游核心資源，在保障自身生產需求的同時，降低上游原材料價格波動所帶來的不確定性。

該公司引述市場研究機構IDC的預測指，今年全球智能手機出貨量將增長2.8%，會繼續提升綜合競爭力及市場領導地位，於Android手機組裝業務上專注中高端產品，持續加強與客戶的戰略合作。

比亞迪2022年業績摘要