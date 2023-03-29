比亞迪全年多賺4.4倍
汽車毛利率提升 研發資金大增九成
比亞迪股份(01211)的業績去年在股神巴菲特不斷減持期間迎來爆發式增長，期內收入達4,240.6億元（人民幣‧下同），按年增長96.19%；純利大增4.45倍至166.22億元；扣除非經常損益後的淨利潤為156.37億元，增幅更達11.46倍。更重要的是，汽車及相關業務毛利率亦見改善，按年增3.69個百分點至20.39%，惟與海外產業龍頭仍有一定差距。
料新能源車延續增長強勢
業績公告顯示，去年比亞迪汽車及相關產品收入3,246.91億元，按年大增1.51倍。整體乘用車銷量為179.66萬輛，增長1.51倍，而商用車銷量則下跌26%至5,839輛。比亞迪預期，今年新能源車將延續強勁增長勢頭，滲透率亦有望大幅突破。不過，集團同時提到一些風險因素，包括地緣政治風險持續、各國經濟循環模式進入重構期、貨幣緊縮周期的連鎖反應蔓延，全球經濟下行的風險加劇。
公司認為，中國經濟受到複雜多變的外部環境干擾，同時面臨內地總需求收縮、信心不足等挑戰，惟整體經濟韌性依然較強、潛力大，經濟基本面長期向好的趨勢不變。
比亞迪去年研發投入金額為202.22億元，按年大增90.31%，即使佔整體收入的比例略為下跌0.15個百分點至4.77%，也高過國際龍頭特斯拉（Tesla）一個百分點。然而，若論汽車業務的毛利率，比亞迪較今年發動減價戰的Tesla，低了約8.1個百分點。
包括海外車企在內，內地電動車市場去年起迎來一輪全行業的減價潮，比亞迪是少數逆勢加價的車企。該公司表示，雖然去年公司的交付能力已不斷提升，「但仍不及訂單火爆需求，面臨一定的交付壓力」。此外，部分上游原材料受供需關係錯配影響，價格處於高位，給產業鏈下游帶來較大壓力，因此對部分車型進行了價格調整。公司亦積極布局上游核心資源，在保障自身生產需求的同時，降低上游原材料價格波動所帶來的不確定性。
比亞迪電子純利倒退19%
比亞迪旗下、專注手機等消費電子業務的比亞迪電子(00285)去年收入增長20.35%至1,071.86億元，純利倒退19.57%至18.57億元。該公司指，去年上半年受疫情反覆、智能手機市場需求疲軟的影響，產能利用率偏低，惟情況在下半年已有所善。該企末期息為每股0.165元，按年增長60.19%。
該公司引述市場研究機構IDC的預測指，今年全球智能手機出貨量將增長2.8%，會繼續提升綜合競爭力及市場領導地位，於Android手機組裝業務上專注中高端產品，持續加強與客戶的戰略合作。
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