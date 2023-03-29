南航虧損擴至326億

南航稱，全球民航業短期復甦面臨挑戰，今年航企將面臨全球經濟增速放緩、油價波動等諸多挑戰。不過，據集團今年起3年的飛機交付和退出計劃，總數仍會持續增長，預料由去年底894架，增至2025年底的1,059架。

南航的美國預託證券（ADR）剛於本月初從紐約證券交易所退市，無礙集團分拆南航物流在上交所上市的大計，該企去年收入增長9.55%至215.37億元，淨利潤下跌約18%至46.82億元。南航指，完成後仍擁有對南航物流的控制權。而是次分拆尚需滿足多項條件方可實施。