萬洲上年多賺34% 增派息

公司去年收入281.36億美元，按年增加3.08%，豬肉收入跌1.43%至117.97億美元，銷量跌近8%；肉製品收入升5.43%至145.59億美元，銷量升0.7%。兩項主要業務錄增長，肉製品及豬肉經營利潤分別上升9%及9倍。馬相傑指，由於豬價下跌、消費於新冠疫情後復甦，加上銷售網點增多，相信今年中國整體豬肉銷售將明顯增加。

該企指，雖然新冠疫情及非洲豬瘟的負面影響緩解，中國市場復甦帶來機遇，但歐美通脹仍維持在高水平，糧食及能源價格高企帶來嚴峻挑戰，加上宏觀經濟環境不利，削弱消費者信心和需求，預期短期財務表現將會承受壓力。