萬洲上年多賺34% 增派息
藍籌豬肉股萬洲國際(00288)公布，去年生物公允價值調整前盈利14.01億美元，按年上升34.32%，末期息0.25元，按年增近79%。執行董事兼河南雙匯投資發展公司總裁馬相傑預期，今年全年中國豬價將低於去年，而上半年價格將低於下半年，料每公斤豬價約17元人民幣。
公司去年收入281.36億美元，按年增加3.08%，豬肉收入跌1.43%至117.97億美元，銷量跌近8%；肉製品收入升5.43%至145.59億美元，銷量升0.7%。兩項主要業務錄增長，肉製品及豬肉經營利潤分別上升9%及9倍。馬相傑指，由於豬價下跌、消費於新冠疫情後復甦，加上銷售網點增多，相信今年中國整體豬肉銷售將明顯增加。
該企指，雖然新冠疫情及非洲豬瘟的負面影響緩解，中國市場復甦帶來機遇，但歐美通脹仍維持在高水平，糧食及能源價格高企帶來嚴峻挑戰，加上宏觀經濟環境不利，削弱消費者信心和需求，預期短期財務表現將會承受壓力。
中糧家佳康毛利率大跌
另一隻豬肉股中糧家佳康(01610)去年生物公允價值調整前虧損3.19億元（人民幣‧下同），按年盈轉虧，但若以經生物資產公允值調整後計，則由虧轉盈，賺3.56億元。收入跌約2.4%至129億元，毛利率3.7%，跌22.9個百分點，主要由於飼料成本上升及期貨套保產生負面影響，全年大豬銷售均價減少2.19%至每公斤17.86元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：