Mastercard：首兩月入境交易翻倍

大眾消費模式已被疫情改變，被問及線上消費及非接觸式支付等發展，Mastercard香港及澳門總經理陳一芳表示，Mastercard在疫下已積極搜羅線上優惠及折扣，推動無現金支付，如綁定信用卡到手機流動程式等，也有與不同金融機構合作。但她強調，安全及保安性仍為集團最着重的一環。