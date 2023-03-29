Mastercard：首兩月入境交易翻倍
隨着疫情緩和，來港旅客數字回升，帶動本地消費。Mastercard表示，今年首兩個月入境交易較去年同期翻了一番，個別消費類別更出現10倍，甚至40倍增長。
線下消費3年首超線上
截至今年2月，本地交易按年錄得四成增長，相較疫情前的2019年，增幅更逾五成；而香港通關後線下消費顯著反彈，過去3年來首次超越線上消費。
大眾消費模式已被疫情改變，被問及線上消費及非接觸式支付等發展，Mastercard香港及澳門總經理陳一芳表示，Mastercard在疫下已積極搜羅線上優惠及折扣，推動無現金支付，如綁定信用卡到手機流動程式等，也有與不同金融機構合作。但她強調，安全及保安性仍為集團最着重的一環。
Mastercard最新與本地餐飲集團LUBUDS合作，為持卡人推出優惠。LUBUDS集團創始人鍾思朗認為，餐飲業「最差環境已過」，對於香港旅客回歸有信心，但預料恢復需時。
他指，該集團的生意已重返2018年高峰時約75%，冀今年底可達疫情前約80至90%。集團在疫情期間未有暫停擴張，每年仍新增6至8間餐廳，今年會繼續開店步伐。
中銀碌卡簽帳額急增
另外，經濟重啟帶動消費市道，中銀香港(02388)稱，近月以中銀信用卡作消閒娛樂簽帳的交易額按年顯著上升，年輕客戶平均每月花費於觀看電影及音樂相關的活動按年更升2.7倍。
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