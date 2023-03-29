太興去年轉蝕4315萬
大家樂：晚市較淡靜 經濟復常不似預期
太興去年底餐廳網絡為209間，按年淨減少10間，本港和內地分別為158間和50間。其實香港業務下半年的業績已明顯好轉，期內港澳台分部之收入按半年升26.52%，溢利按半年飆9.34倍，達5,742.1萬元，就如收入完全在港的叙福樓集團(01978)下半年按半年多賺逾9倍，這也是太興下半年轉賺933.2萬元的重要原因。
太興港機場添分店
問題出在收入貢獻僅約18%的內地分部，去年下半年收入按半年縮6.77%，並蝕4,028.5萬元，去年全年蝕逾1.06億元，完全抵銷香港業務所賺的6,356.3萬元。
另外，太興基於預計部分新建立的品牌於稍後年度才賺錢等因素，去年再作資產減值4,020萬元。
世紀疫情總算過去，太興眼見旅遊業逐步復常，即將增加在香港國際機場的分店，同時正審慎物色各遊客區的舖位，如選址和租金合適或將新增分店，並打算利用旗下品牌進行跨品牌合作，吸引不同的消費群，以及推出集預先點餐、外賣自取或速遞和電子禮券等於一身的綜合流動應用程式，減低對外賣平台的依賴。
業績公告提到，其他經營開支去年上漲，原因除了電費上漲，就是第5波疫情期間加強外賣業務。
大家樂望暑假好轉
不過，大家樂行政總裁（香港）梁可婷稱，經濟復常比想像中慢，加上港人也急於外遊，本港消費回復較慢，期望暑假情況好轉，預計屆時外遊情況或比現時減少，消費券推出俱有正面作用。集團首席執行官羅德承亦指，疫情改變了香港人的生活習慣，目前個別地區如油尖旺的晚市仍較淡靜，周末情況較佳，相信市民復活節期間仍會繼續外遊。
相對之下，大家樂行政總裁（中國）楊斌說，內地居民已經急不及待出外就餐，生意已經恢復至疫情前九成左右，論晚市情況，內地比香港甚至還好一點。目前集團在內地經營約150間店舖，集中在大灣區，未來還會繼續開，目標是把內地店舖擴充到介乎280至300間。
他又說，大家樂品牌在內地的定位是休閒快餐，店內還會提供送餐服務，裝修與港區店舖也有些許不同，所以產品定價並非以最平取勝，餐價比內地麥當勞及肯德基還高一些。
太興則密切觀望內地復甦狀況，並已作好部署，把重心聚焦在大灣區，與香港現有的龐大網絡相輔相成，以鞏固市場地位。
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