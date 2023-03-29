TVB去年虧損8億 不派息

電視廣播（00511，TVB）在截至去年12月底止的年度，雖然收入上升23.7%至35.85億元，但股東應佔虧損擴大24.8%至8.07億元，主要由於應收一家合營公司款項的減值虧損2.12億元所致。本期每股虧損1.84元，不派股息。

電商收入增2.6倍 去年收入增長，主要由2021年8月收購的網商士多集團帶動，令電子商務收入大增2.62倍至8.63億元。同期內地業務收入升4.84%至6.97億元；OTT串流及國際業務收入跌約5.06%至7.31億元。

至於TVB的主業香港電視廣播分部，來自廣告客戶的收入升3.24%至11.78億元，令整個分部收入升5.63%至12.94億元。另外，由於人民幣匯率下跌，去年錄得其他虧損淨額約5,100萬元。

TVB去年的LBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前虧損）擴大約7.9%至3.38億元，主要來自電商業務的LBITDA上升，而香港電視廣播的LBITDA則縮窄15.03%至5.13億元。

另外，為了減除工作的重疊，TVB決定解散董事會的風險委員會，今日生效，職能由審核委員會接替。另外，獨立非執行董事王靜瑛將不在5月的股東周年大會膺選連任，並在該會結束時退任董事。