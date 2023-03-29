融創與債權人小組達成重組協議
停牌近一年的融創中國(01918)昨晚公布，針對90.48億美元的境外債務重組，已與債權人小組就重組條款達成協議，惟該小組涉及債權僅佔現有債務未償還本金總額逾30%，持債金額近30億美元，公司擬就境外重組方案向現有債務持有人尋求更廣泛的支持。
標普：恒大談判或很艱難
從境外重組方案來看，融創將境外債務分為降槓桿、留債展期兩大板塊。債權人可選擇由融創發行的10億美元可轉換債券、規模限額17.5億美元的5年期強制可轉換債券、轉換為融創服務(01516)已發行總股數約14.7%、置換新票據等多種選項。債權人如同意，將根據重組協議條款獲得一筆現金同意費，金額等同合格受限債務本金額的0.1%，同意費截止日期為4月20日下午5時。
至於早前亦公布境外債務重組計劃的中國恒大(03333)，獲投資評級機構標普贊同重組計劃能緩解債權人憂慮，但認為方案只是第一步，加上部分債務轉換為10至12年的新債券，與債權人的談判可能仍會很艱難，料各方或需一段時間才能達成協議。
撇除債務重組，近期不少內房股業績重納正軌。綠城中國(03900)去年核心淨利潤按年升逾一成，更增派末期息，每股派0.5元（人民幣‧下同），該企副總裁李駿坦言，內地房地產市場銷售在今年2月已回暖，3月銷售更較今年首兩個月為佳，預期今年第二季新樓銷售會企穩，公司旗下部分項目亦已上調價格，全年銷售額冀達約1,500億至1,600億元。該企昨日股價做好，收報10.6港元，轉升8.71%。
華潤萬象多賺27% 派息增
至於內房物管股華潤萬象生活(01209)，去年純利按年亦升27.89%，錄22.06億元，每股盈利96.7分，末期息每股派0.312元，比2021年度末期息多約13%。公司副總裁王海民表示，去年初收購禹洲物業及中南服務，現時有部分在管面積已併入公司經營當中，效率和質量規模有顯著提升，預期在今年中可實現全面融合。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：