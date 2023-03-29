凱基：以港作為資產管理樞紐

環球市況波動，凱基證券亞洲國際財富管理主管戴耀權表示，市場對離岸資產配置需求強勁，公司在台灣、新加坡、印尼及泰國均有辦事處，以本港作為樞紐，連結其他地區及加強區域合作，目標為全球的華人提供一站式財富管理解決方案服務。

為客戶提供「解決方案服務」 他接受本報專訪時指出，客戶主要選擇新加坡作為離岸資產所在地，因看中當地受地緣政治緊張局勢影響程度較少，惟強調公司只會在客戶主動提出有關需要，才會向其提供服務及意見，並不會主動搵客。

公司於今年3月正式推出財富管理方案「盛富」，戴氏指，公司強調的是「解決方案服務」，不單是「你（客戶）來買債券、基金，或認購產品」，而是根據客戶不同階段的投資需要，制訂理財方案，並透過結合關聯公司的金融能力及網絡，進行多元化配置，以取得更好的客戶服務體驗，同時將母企凱基集團擁有的資源發揮最大協同。

他續指，在客戶清楚借貸投資風險下，公司也有提供槓桿，特別是對利息回報產品而言，槓桿是一項優良的工具，以加大投資回報。

舉例指，以100萬元本金認購8厘年息的債券計，每年可賺取8萬元利息回報。若公司以4厘息額外借出100萬元，將另有4厘息差回報。

資管規模117億 望年底翻倍 他提到，該方案自今年1月「軟推出」（Soft launch），入場門檻25萬美元，「反應非常非常之好」，接獲許多查詢，至3月正式推出，目前資產管理規模（AUM）達15億美元（約117億港元），冀年底能翻倍。

該方案提供逾1,500種財富管理產品，包括債券、基金、結構性產品和保險等，被問到未來會否引入虛擬產品。戴氏坦言，留意到投資者對有關產品的興趣，公司也有就此進行研究，但目前未有具體計劃。