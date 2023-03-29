星住宅租金飆 70%外企或撤走員工

近年新加坡面對大量資金和人才湧入，房地產價格飆升，非但當地居民感受到樓價上升的壓力，外資企業與外派員工都吃不消！新加坡歐洲商會的調查顯示，當地半數外籍專業人士的住所租金飆逾40%，若然營運成本漲勢未獲緩解，70%的公司更準備將員工遷離新加坡。

歐商會籲政府出手干預 該會連同14個歐洲國家在當地的商業團體、新加坡國際商會、新加坡英國商會和新加坡加拿大商會進行的是項調查，旨在評估當地高漲租金對商業運作的影響，共有268家不同行業和規模的企業參與調查。

外媒引述調查發現，受訪公司約50%外籍員工面對住宅租金上揚逾40%，36%人面對租金上揚20至40%；而62%的外籍專業人士從公司處獲得每月少於1,500新加坡元補貼來抵銷租金上漲。除了經濟方面的影響，員工的心理狀態也受影響。97%的公司指，員工明顯表現出焦慮和困擾。若商業成本不下降，或政府沒採取措施支持企業，對外資企業而言，新加坡將失去吸引力，將促使外資企業把僱員遷移鄰近地方。

新加坡歐洲商會表示，外資企業在認真考慮把部分業務撤出新加坡，這是過去10年未曾有過的企業回應。該會和其他商會希望新加坡政府可以出手干預租賃市場，壓低租金或實施租金上限。