亞洲GDP看升4.5% 華勢超標

世銀憂「失落10年」快殺到 促正視人口老化 各國從疫情走出來後經濟重啟，增長漸見，內地的經濟復甦尤為明顯。昨日開始的新一屆博鰲亞洲論壇預計，今年亞洲經濟體的國內生產總值（GDP）料增長4.5%，較去年的4.2%有所提升。有美國資產管理公司更料，今年內地經濟增長或達5.5%，高於官方5%目標。惟世界銀行提醒，各國人口老化，正在限制經濟增長，若不加以正視，全球經濟恐迎來「失落的10年」！

博鰲亞洲論壇發表年度報告，表示國際勞工組織（ILO）今年1月的報告雖然指，亞洲整體今年就業增長率預計為0.8%，低於2022年的1.7%，也低於全球1%的水平。不過，該報告指出，ILO的相關數據更新時間為去年11月，並未充分考慮到亞洲最大經濟體（中國）優化疫情防控措施對亞洲乃至世界經濟的提振作用，及其對就業的支撐效應。

報告又表示，從債務佔GDP的比例看，內地去年為76.89%，信貸評級為A以上，表現優於亞洲很多地區，在財政支持發展融資的能力較有彈性。另外，社科院世界經濟與政治研究所研究室主任徐秀軍在該論壇上亦認同，內地經濟增長，對世界經濟復甦發揮重要作用表示，又指內地經濟從第一季運行情況來看，復甦水平大幅提升，而且很多機構都上調對內地經濟增長預期。

麥樸思轉軚 覓華投資機會 其中，「新興市場之父」麥樸思本月較早時才警告，在內地投資時要「非常非常小心」，惟他近日又轉口風力撐，指由於邊境重開及政府政策推動，今年經濟及股市或出現強勁增長，他仍在內地尋找投資機會。早前他曾無法從上海的銀行把錢匯出，可是其後不久問題已獲解決，「轉軚」或與之有關。

雖然歐美銀行接二連三出現問題，或帶來危機，但景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭指，新興市場的歐美銀行風險敞口佔經濟增長約10%，內地的風險敞口更低至2%，故這些地區的風險受控。而且中央致力支持經濟增長，即使房地產市場不反彈，內地經濟增長仍有可能達5.5%，當中消費會是推動增長的主要動力，預料消費市道會有「U形」反彈。

七成CEO看淡經濟破紀錄 會計師行羅兵咸永道發布的《全球CEO調研中國報告》亦顯示，全球行政總裁（CEO）對於未來12個月全球經濟增長的持悲觀態度者升至73%，為歷史新高。不過，內地CEO遠比全球同行樂觀，42%的內地CEO對未來一年全球經濟懷有信心。48%對其公司未來一年收入增長充滿信心，高於全球的42%和香港CEO的18%。

此外，包括內地的全球主要經濟體都面對着人口老化問題，世界銀行預警，全球勞動人口老化及民間投資下滑等一系列經濟風險，正在限制經濟增長，如果不加以重視，全球經濟恐迎來「失落的10年」。該行預測，至2030年，全球GDP按年增長率可能會跌至2.2%，較2000至2010年的3.5%低近三分之一，得透過激勵工作、提高生產率和加速投資等政策，來扭轉全球經濟增速下降的趨勢。

亞洲區就業增長率 政府債務總額佔GDP比率