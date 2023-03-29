美窮追猛打幣安FTX 港加強支援幣圈發展

趙長鵬

加密貨幣市場再掀波瀾之際，市傳香港金融管理局與證監會將於下月28日主持聯合圓桌會議，並邀請加密資產企業及銀行代表參與，以協助虛擬資產行業獲取更多融資，以及其他銀行服務資料。金管局和證監會發言人不予置評，但稱正在與利益攸關者保持對話。

至於美國監管機構對幣圈的監管愈演愈烈，繼火必（Huobi）全球顧問孫宇晨被美國證券交易委員會（SEC）起訴後，全球最大加密貨幣交易商幣安（Binance）及行政總裁趙長鵬亦面臨民事訴訟，遭美國商品期貨交易委員會（CFTC）指其協助和教唆客戶避開監管。受消息影響，比特幣周二跌穿27,000美元關，跌幅逾3%；幣安幣（BNB）更跌逾5%，報309美元。

美國加控薯條哥罪名 在遭CFTC起訴後，趙長鵬隨即在社交平台發表阿拉伯數字「4」字的貼文回應，反駁指控是假新聞或惡意攻擊，重申今年只會專注於做好教育、合規、產品和服務的工作。幣安聲明亦稱，CFTC「出人意料且令人失望」，因公司過去兩年進行大量投資，確保平台上沒有活躍的美國用戶。

此外，外媒報道，美國聯邦檢察官最新的起訴書，指控加密貨幣交易所FTX的創始人Sam Bankman-Fried（SBF，又稱薯條哥）至少向一名中國政府官員行賄，並與其餘同黨「指使並導致」至少4,000萬美元的加密資產轉移至相關官員錢包，企圖影響一名或多名中國官員解凍旗下做市商Alameda的資金。

OKX申港虛擬資產牌 另一邊廂，卸任在即的日本央行行長黑田東彥指，央行須為發行數碼日圓做好準備，因其將與各種形式貨幣並存，又稱目前針對央行數碼貨幣的推行方式與時間有很多選擇，但其責任就是做好準備，確保面對任何改變。

全球交易量排名第二大的加密貨幣交易所OKX宣布成立香港公司，以在本地開展虛擬資產服務。OKX將按照6月1日生效的《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例》申請虛擬資產服務提供者（VASP）牌照。