市場押注美9月減息 道指高開118

美國聯儲局年內若真的以減息來應對經濟衰退危機，或令銀行體系承受更大衝擊。美股周二早段個別發展，道指升118點，報32,551點；標指跌17點，報3,960點；以科技股為主的納指跌111點，報11,657點。

市場憧憬本輪加息周期來到尾聲，反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場押注聯儲局9月開始掉頭減息。

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）則持有不同看法，認為聯儲局今年不會減息，減息行動通常是衰退出現，聯儲局急於救經濟才使用的手段，料未來抑制通脹將使用不同手法，就是減少打擊通脹力度，但不會減息。

該行認為，只有出現更嚴重的信用危機，導致更嚴重衰退時，聯儲局才會減息，該行對發達市場股票予「減持」評級。

Meta計劃減員工花紅 不過，有「新債王」之稱的雙線資本行政總裁岡拉克認為，經濟逆風正在形成，預料衰退將在數個月內出現，整體經濟狀況「明顯疲弱」，令聯儲局今年內減息「好幾次」，又表示不預期聯儲局在兩年期國債孳息率「回升」前加息，不過，其未具體透露孳息率需回升至哪個水平。

岡拉克續表示，如果聯儲局於5月再度加息，那麼可從美國國庫券（T-bills，年期最長一年）和銀行系統中得到的收益差距將會擴大，這可能會打擊銀行體系流動性，甚至出現更多與未實現虧損相關的問題。

企業消息方面，開源節流之聲仍不絕於耳。據報Facebook（Fb）母企Meta正計劃減少部分員工的分紅獎金，那些在今年年終評估中獲得「達到大部分預期」評級的員工，花紅比例將由85%降至65%，和明年3月到期的限制性股票獎勵亦減少，且將重新展開一年兩次的工作表現評估，其股價周二早段曾下跌2.43%。

華特迪士尼首輪裁員行動本周展開，行政總裁艾格在內部備忘錄表示，本周將陸續通知被裁員工，次輪更大規模的裁員料在4月進行，並在夏季前開始最後一輪裁員，共涉及7,000名員工，其股價曾跌0.82%。

富途去季純利增92% 互聯網券商富途控股截至去年底止第四財季收入按年增加42.29%至22.8億元，純利按年增長92.21%至9.58億元，反映核心經營表現的非美國通用會計準則（non-GAAP）經調整純利按年升90.19%至10.14億元，惟股價曾大跌9.22%。

數據方面，美國1月標普/Case-Shiller 20大城市樓價指數按年增2.55%，符合預期。另2月商品貿易赤字較對上一個月的915億美元擴大至916億美元。