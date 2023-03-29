恒指彈216 世銀港發3.5億美元巨災債

領展「5供1」超購1.4倍 恒指昨高開120點後曾轉跌8點，但很快重拾升軌，午後升幅擴大至307點，高見19,567點，收市升216點或1.1%，報19,784點，結束兩日跌市，重上100天線（19,700點），成交額較上日縮16%至1,061億元。而「北水」經港股通金額亦減至28.93億元，不過，是連續第15日錄得淨買入。

另一邊廂，世界銀行昨日以巨災債券形式發行的保險相連證券（ILS）首次在港上市，為智利未來3年地震及相關的海嘯風險損失提供保障。

該債券只開放予專業投資者認購，相關產品與金融市場脫鈎，回報取決於指定地區發生的天然災害風險，當發生特定天災，將按程度觸發不同比率的本金支付，屬浮息債，2026月3月31日到期。今次巨災債券為智利政府提供為期3年、總值6.3億美元的地震保險，其中3.5億美元則在港掛牌。

粵港澳逾4萬人跨境理財 世界銀行副行長兼司庫豪爾赫‧法米利亞（Jorge Familiar）指，香港作為國際金融中心，市場發展潛力大，將繼續與香港監管機構合作。

財經事務及庫務局局長許正宇則稱，今次與智利政府、世界銀行等合作，為解決天災風險提供保障，冀未來可發揮本港風險管理中心作用。

港股金融市場不僅面向國際，在中港恢復通關之下，中國人民銀行廣州分行跨境辦副主任蘇瑩最新表示，粵港澳3地目前總共有逾4.3萬名投資者開展跨境理財業務，辦理相關資金跨境匯劃超過26億元人民幣。