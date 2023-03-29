股王有份 Soul母企再申港掛牌
經營內地虛擬社交平台Soul的Soulgate Inc.第二度遞交香港上市申請，聯席保薦人為美銀及中金公司。文件顯示，公司的主要股東中包括騰訊(00700)旗下意像架構投資。
根據初步招股資料，Soulgate去年收入達到16.67億元（人民幣‧下同），按年增長30.14%，而年內虧損收窄至5.08億元，2020年及2021年分別錄虧損5.79億元及13.24億元。Soul主要通過虛擬物品及會員訂閱等增值服務變現，同時亦提供廣告投放服務，平均月活躍用戶由2020至2022年分別為2,080萬、3,160萬及2,940萬人，平均月均付費用戶分別為92.93萬、170萬及170萬人，而每名付費用戶的月均收入由2020年的43.5元進一步增至去年的75.3元，付費比率由4.5%增加至5.7%。
拉拉科技遞上市申請
另外，物流交易平台拉拉科技控股（前稱貨拉拉國際投資）昨晚遞交上市申請，去年實現經調整利潤5,320萬美元。
其他新股方面，達勢股份(01405)昨日首掛收報45.95元，較招股價46元低0.1%，成交166.23萬股，涉資7,639.8萬元。以該股每手100股計算，不計手續費，每手帳面蝕5元。
洲際船務(02409)今日掛牌，輝立暗盤昨收報3.28元，較招股價3.27元，僅高出0.3%，每手1,000股計，不計手續費每手帳賺10元；耀才暗盤收市則無升跌。
內地方面，新股巨無霸遭叫停首次公開招股（IPO），中國化工集團旗下瑞士農用化學品巨頭先正達（Syngenta）的首次發行上市申請審議會議突然取消！上海證券交易所稱，鑑於出現該所規定的取消會議情形，決定取消原定今日舉行的審議會議。
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