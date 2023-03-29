股王有份 Soul母企再申港掛牌

根據初步招股資料，Soulgate去年收入達到16.67億元（人民幣‧下同），按年增長30.14%，而年內虧損收窄至5.08億元，2020年及2021年分別錄虧損5.79億元及13.24億元。Soul主要通過虛擬物品及會員訂閱等增值服務變現，同時亦提供廣告投放服務，平均月活躍用戶由2020至2022年分別為2,080萬、3,160萬及2,940萬人，平均月均付費用戶分別為92.93萬、170萬及170萬人，而每名付費用戶的月均收入由2020年的43.5元進一步增至去年的75.3元，付費比率由4.5%增加至5.7%。