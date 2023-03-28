世界經濟步蹣跚 中美競合闖難關

全球好不容易走出新冠疫情的陰霾，重納正軌，但至今尚未見到預期中的復甦，更遑論重回疫情前的高峰。究其原因，美國的天量放水救市，造成債務如山的惡果，高通脹難治，利率大反彈，都令疫後經濟復甦打了折扣。再者，美國不斷針對中國作出種種圍堵行為，基本上已背離公平競爭與合作的原則，並將全球推向分裂與動盪，致難以重現昔日全球化的榮景。

如今只有兩條路走，一就是美國放棄損人不利己的策略，重新檢視中美關係，重建競合關係；另一條就是美國選擇依舊故我，甚至變本加厲，則中國也只有繼續致力改革開放，努力走出一條與美國體制不一樣的發展道路，與一眾厭倦美元霸權的經濟體，共同重塑出新的全球化體系。

近周不少外資企業及國際機構高層都雲集內地出席論壇，研討全球經濟發展。在中俄元首會面後，這麼多國際企業高管仍雲集內地，足見外資重視中國市場，尤其是這幾年備受疫情衝擊過後，經濟復甦未盡人意，國際企業經營不是在燒現金應付業務經營及回購股份支撐股價，就是要「瘦身」應對難關，故環顧全球，這些企業十分重視任何區域發展機會。歐美如難兄難弟，經濟本已是低增長，遇上天量放水的回力鏢——通脹難解，利率更要戳破超級資產泡沫及債務危機，企業經營壓力空前，選擇將業務重點轉移至既處於疫後復甦軌道，又在嘗試走出一條與西方發展道路不一樣的中國，更能輻射發展至整個亞太地區，對企業而言，實乃「求生」本能！

事實上，若然下半年歐美經濟如期陷入衰退，勢將拖低全球經濟。若然中國在這個時候，能保持較快增長，則西方與中國佔全球產值的比重變化將會是一降一升，意味中國在世界經濟將享有更大的話語權。歐美若能善用中國的增長動力，重建經貿協作，以平衡內部不穩定因素，爭取時間理順系統性風險，非但能保世界經濟主導地位，也是最符合各方利益之舉，問題就在於歐美自身的抉擇。

綜觀快將完結的第一季，暫見到全球投資市場出現3大趨勢。其一，乃美國聯儲局雖持續加息，但在經濟前景轉差及銀行業爆雷事件等不利因素之下，美元的反彈勢頭轉弱；其二，更多資金選擇流入黃金，甚至加密貨幣市場等，以追求保值、分散風險；其三，乃國際地緣政治醞釀巨變，包括中東（沙特阿拉伯與伊朗恢復建交）及俄烏局勢（中俄元首會面，中國居間調停），發展都是趨向以東方為中心。

若然這些趨勢年內未見逆轉，有心理準備，全球去美元化將明顯提速，結合央行數碼貨幣的發展，接下來將會是全球貨幣體系醞釀巨變，將有更多各式各樣的交易支付創新嘗試，美元霸權對全球經濟的收割能力趨降，同一時間也將見證着美國的國際影響力衰落。世界經濟難復舊觀之餘，全球整體經濟增長未必再能反映真實的景氣面貌，更貼切的判斷，得建基於以美元為核心和以非美元為核心這兩大經濟力量的博弈。