產經

輪商精選：阿里跑贏大市 看好吼牛證57243

市場對今年美息見頂已有共識，對新經濟股帶來一定支持，美股納指近日表現相對硬淨，港股的科技板塊走勢亦相對強勢，支持大市表現，恒指周一下試100天線後，短線且看能否企穩100天線之上。
市場引伸波幅過去一個月處於24.5至32之間上落，近日波幅較大，投資者欲作指數窩輪的部署，宜留意其後引伸波幅走勢，若想減少相關影響，可留意相對長的貼價之選，或先以收回水平較遠的牛熊證作準備。
好淡倉可留意恒指牛證57240，收回價19,300點，今年10月到期，實際槓桿38.6倍。另可留意熊證55930，收回價20,300點，2025年2月到期，實際槓桿27倍。
個股方面，阿里巴巴(09988)股價周一曾下試20天線後回升，收市僅微跌，走勢跑贏大市。牛熊證部署方面，可留意牛證57243，收回價80元，今年11月到期，實際槓桿10倍。看淡可關注熊證55725，收回價90元，2024年1月到期，實際槓桿16倍。
美團博彈留意55300
至於美團(03690)方面，按非國際財務報告準則，集團錄經調整溢利28.27億元人民幣，經營利潤率增長4.6個百分點至18.4%，業績好過市場預期。適逢騰訊控股(00700)派發的實物股份到手，績後股價急挫，回落至20天線水平，暫於130元附近徘徊。兩手準備可留意美團牛證55300，收回價118.38元，今年12月到期，實際槓桿7.4倍。淡友可吼熊證53965，收回價152元，今年12月到期，實際槓桿6.2倍。
本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本文由香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」或「發行商」）發行（包括任何參考條款），僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專業建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下（i）N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。買賣與美國指數掛鈎的結構性產品可能帶有額外風險，包括：（a）與交易日和交易時間差異有關的風險；（b）有關指數的公開資料較少，或未有提供中文版本；（c）與指數有關的政治和經濟風險（例如美國）；（d）匯率風險；（e）可能延遲結算及（f）在成分股並無交易時公布指數水平。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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