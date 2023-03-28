輪商精選：阿里跑贏大市 看好吼牛證57243
市場對今年美息見頂已有共識，對新經濟股帶來一定支持，美股納指近日表現相對硬淨，港股的科技板塊走勢亦相對強勢，支持大市表現，恒指周一下試100天線後，短線且看能否企穩100天線之上。
市場引伸波幅過去一個月處於24.5至32之間上落，近日波幅較大，投資者欲作指數窩輪的部署，宜留意其後引伸波幅走勢，若想減少相關影響，可留意相對長的貼價之選，或先以收回水平較遠的牛熊證作準備。
好淡倉可留意恒指牛證57240，收回價19,300點，今年10月到期，實際槓桿38.6倍。另可留意熊證55930，收回價20,300點，2025年2月到期，實際槓桿27倍。
個股方面，阿里巴巴(09988)股價周一曾下試20天線後回升，收市僅微跌，走勢跑贏大市。牛熊證部署方面，可留意牛證57243，收回價80元，今年11月到期，實際槓桿10倍。看淡可關注熊證55725，收回價90元，2024年1月到期，實際槓桿16倍。
美團博彈留意55300
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