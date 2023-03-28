宏觀剖析：歐美銀行危機 亞洲風險有限

歐美銀行業面臨困境，令人憂慮另一場金融危機可能一觸即發。歐美當局均迅速採取果斷行動，冀能恢復市場信心，但即使當局已竭盡所能，投資者仍忐忑不安。眾多不明朗因素揮之不去，令市場信心受壓，投資者憂慮銀行業的穩健程度，早前的市場事件可能造成經濟衝擊，以及其對央行政策的影響，更令不少人擔憂相關風險可能擴散至亞洲。

信貸或收緊 不良貸恐增 目前來看，相關風險有限。雖然數家亞洲創投及科技初創公司受該等銀行的事件影響，但看來風險不大，而且甚少企業公開承認錄得重大虧損。若歐美銀行體系的問題愈演愈烈，導致投資者的避險意欲飆升，平心而論，最受影響的將會是經常帳赤字龐大、因而依賴外國資金的亞洲經濟體。

整體來說，除新西蘭、菲律賓和泰國赤字佔其國內生產總值高於3%外，亞洲經常帳赤字溫和。雖然目前出現一些壓力迹象，但大部分指標仍低於危機水平。

自3月9日以來，金融狀況已經收緊，但與去年中比較仍相對寬鬆；然而，當地銀行的信心減弱及避險意欲上升，可能導致貸款增長放緩。

從更廣泛的角度來評論，信貸狀況趨緊和環球經濟增長減慢，很可能會增加不良貸款的風險。誠然，最受影響的將會是近來大幅提高本地息率，並導致償債成本顯著上升的經濟體，例如南韓，其情況或許值得關注。若某些經濟體有許多金融機構的受監管資本水平偏低，其相對區內其他市場可能較易受到衝擊；就此而言，印度可能是其中之一。

環球金融狀況收緊，導致需求減弱，亦可能使亞洲出口受壓。一些尤其依賴與美國和歐元區進行貿易的經濟體最受影響，包括越南、馬來西亞及台灣。這對亞洲當地貨幣政策有何影響？區內的貨幣政策走向，可能出現多種情境：一切如常──在過去一年，亞洲央行因應當地通脹走勢制訂的貨幣政策，比聯儲局這次加息周期的政策力度更大。因此，許多區內央行已轉持溫和立場，例如泰國和越南。然而，菲律賓及印度近日在對抗通脹方面受挫。因此，印度儲備銀行和菲律賓央行在下一次議息會議傾向進一步加息。

銀行業面對衝擊，促使央行調降原先的政策路徑──在這情境下，預料印度儲備銀行和菲律賓央行轉趨審慎，可能會較預期提早結束加息周期。

金融業壓力加劇，融資成本及美元飆升──若這情況發生，部分區內央行可能被迫進一步加息，以支持其貨幣匯價。對於外匯儲備有限，因而高度依賴外國資金的經濟體來說會構成主要風險。就此，泰國、菲律賓、印度、印尼及馬來西亞日漸受到關注。

存款基礎穩固 財政較佳 投資組合的未變現債券虧損，會否影響亞洲銀行業？理論上，導致近日一家專注科技業的美國貸款機構倒閉的問題，亦可能會在亞洲銀行業浮現；然而，有可能發生並不意味必然會發生，這屬未知之數。重要的是，這次事件的風險擴散至亞洲銀行業的可能性看來有限，區內銀行資本充裕，受相關事件影響的直接風險輕微。再者，相關銀行的流動性覆蓋率高，而且存款基礎普遍較穩固。與過去的危機時期比較，現時區內經濟體的財政及宏觀穩定性普遍較佳，因此近日的銀行業恐慌直接擴散至亞洲的風險有限。

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