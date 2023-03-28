新盤概況：Bal Residence劈價達9%

Bal Residence已進入拆棚階段，屬短期樓花項目。

麗新發展高級副總裁潘銳民指，因應市場需求及變化，將位處5樓、9樓、10樓及15樓的單位售價作出調整，並已參考同區新盤同類單位定出特別優惠價，而項目有望短期取得入伙紙。

價單顯示，是次減幅最多為9樓全層單位，其中F室一房戶，實用面積349方呎，定價由738.4萬元減至672萬元，扣除11.75%折扣後，折實售價593.04萬元，呎價約16,993元。新價單將於本周五生效，屆時會以先到先得形式發售。資料顯示，該盤於本月中開售後，迄今沽出3伙，套現1,832.7萬元。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，新價單涉及28伙一房戶，實用面積270方呎及374方呎，折實價512.82萬至786.51萬元，呎價18,993元起。該盤過去3日已接獲逾400張入票，超額認購逾3.7倍。

瑜一1B期賣5180萬破頂 一手大額成交湧現，市場昨日錄得至少6宗洋房及特色戶成交，總成交金額逾6.3億元。當中，華懋集團發展的何文田站瑜一第1B期，透過招標以5,180萬元沽出四房頂層特色戶，成交價及呎價同創項目新高。

華懋集團銷售總監封海倫表示，上述為3A座29樓B室，實用面積1,234方呎，四房連儲物室間隔，內置樓梯通往天台，呎價約41,977元。該期數項目於過去3日累沽180伙，同系列第1C期正收票。

CENTRAL PEAK 2期創新高 新鴻基地產( 00016 )發展的東半山CENTRAL PEAK第2期，昨日以逾4.09億元沽出一座洋房，成交價創項目新高之餘，亦為一手市場去年10月初至今近半年最高。物業為Altus Link洋房6，實用面積4,016方呎，四套房，呎價約10.2萬元。

建灝地產旗下啟德天寰，昨以招標形式沽出兩伙特色戶，總成交金額涉及5,480.2萬元。

睿峰5個單位將招標 另一方面，鼎珮集團的長沙灣睿峰，2月重啟銷售部署至今，累售53伙單位，套現逾5億元。項目管理公司VMS鼎珮合夥人馬宣義表示，項目成交呎價逾23,000元。

該盤最新上載銷售安排，本周五起招標發售5個單位。該公司董事總經理陳玉成表示，冀望今年樓市於價量方面都可以創出新高。