二手受壓：邁亞美海灣持5載照蝕

新界新盤低開，二手樓價因而受壓，屯門連錄蝕讓。其中，邁亞美海灣有兩房單位，減價後售466萬元，原業主持貨約5年帳面仍蝕14萬元。

中原劉俊雄表示，上述單位為2座中層A室，實用面積約403方呎，附數十萬元裝修及全屋傢電，原業主移民賣樓，累減14萬元後，即獲上車客承接，呎價約11,563元。原業主於2018年以480萬元購入。

該行陳智生續稱，同區居屋兆禧苑E座高層13室，實用面積約338方呎，一房間隔，已補價自由市場叫價398萬元，放盤約11日，以377萬元售出，呎價約11,154元。原業主2020年以380萬元買入單位，持貨約3年帳面蝕3萬元。