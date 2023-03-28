二手受壓：邁亞美海灣持5載照蝕
新界新盤低開，二手樓價因而受壓，屯門連錄蝕讓。其中，邁亞美海灣有兩房單位，減價後售466萬元，原業主持貨約5年帳面仍蝕14萬元。
中原劉俊雄表示，上述單位為2座中層A室，實用面積約403方呎，附數十萬元裝修及全屋傢電，原業主移民賣樓，累減14萬元後，即獲上車客承接，呎價約11,563元。原業主於2018年以480萬元購入。
該行陳智生續稱，同區居屋兆禧苑E座高層13室，實用面積約338方呎，一房間隔，已補價自由市場叫價398萬元，放盤約11日，以377萬元售出，呎價約11,154元。原業主2020年以380萬元買入單位，持貨約3年帳面蝕3萬元。
雲海逾4年貶46萬
半新盤二手價持續回落。美聯李天傑指，馬鞍山雲海Maple Court第1座低層E室，實用面積約441方呎，開價約785萬元，零議價下售出，呎價約17,800元，原業主持貨逾4年帳面虧損46.6萬元。
將軍澳3月錄約242宗二手買賣，按月跌約28%。香港置業劉浩勤表示，區內清水灣半島8座中層G室，減價70萬元至690萬元易手，呎價約14,315元，單位約4年帳面跌價3萬元。
相反，港島中上價物業有承接。中原林龍南透露，北角半山本月錄約12宗樓價逾2,000萬元成交，其中，天寶大廈A座低層B室三房戶，累減220萬元，連車位售2,280萬元，呎價約20,375元，約52年帳面升值約164倍。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：