東涌酒店傳嗌65億起 爆疫後最大宗

3幢服務式住宅放售 估值16.5億 通關後旅遊業稍有起色，發展商伺機放售酒店及服務式住宅物業，其中，東涌有開業僅兩年多的酒店現正招收意向，消息透露入場價不少於65億元，料為近年疫情爆發後最大宗同類放售個案。另有業主一口氣放售旗下3幢服務式住宅，估值約16.5億元。

該行指出，酒店於2020年底開業，設有逾1,200間客房，是次連同「灣景薈T Bay」購物中心一併推出。隨着香港酒店市場復甦，預計今年酒店成交總額將增加24%。

此外，服務式住宅需求亦開始上升，高力指出，上述太極軒（CHI Residences）3幢服務式住宅以要約形式推出，該物業組合總實用面積逾8萬方呎，合共185個單位，買家可個別洽購。其中價值較高為灣仔莊士敦道138號項目，涉及107伙，實用面積約240至1,802方呎，市場料估值約10億至11億元。

而西營盤干諾道西120號物業，地下至3樓為商業用途，7樓以上為住宅樓層，提供19個單位。佐敦彌敦道314號物業則涉及59伙，面積約248至855方呎。市場指，兩項物業估值均約3.1億至3.2億元。據悉，該3幢物業去年曾於市場放售，當時市值料約21億至22億元。

工商舖成交量季彈5% 事實上，全面通關後工商舖交投首季表現好轉。美聯工商舖稱，今年截至本月24日，連同逾億元公司轉讓買賣個案，整體工商舖成交量按季反彈約5.2%至830宗，涉額約137.67億元。預計今年全年同類成交可達5,800宗，按年增約三成。

舖位成交金額顯著攀升，美聯旺舖董事梁國文指出，首季同類成交額暫錄約62.3億元，按季急升約66.7%，主要是季內有9宗逾億元商舖成交所致，期內總成交錄254宗，與去年第四季相若。展望全年同類交投料約1,550宗，按年增約30%。美聯工商舖續指，今年首季商廈及工廈物業成交亦錄增長，按季分別升約10.7%及約6.8%，暫錄166宗及410宗。

目前放售的3幢太極軒服務式住宅物業，以灣仔莊士敦道138號價值較高。 工商舖物業首季交投情況