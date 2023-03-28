簡訊一覽
●鳳凰衛視(02008)公布，劉爽因個人原因，已於3月25日辭任公司運營總裁職務及集團其他職務，包括公司非全資附屬公司鳳凰新媒體董事及首席執行官。公司常務副行政總裁兼總編輯孫玉勝已獲鳳凰新媒體董事會委任，兼任鳳凰新媒體之首席執行官，3月26日起生效。
●電視廣播(00511)於上周五遭第二大股東Silchester International Investors International Value Equity Trust在場內按每股平均價10.2937元，減持67.54萬股，料套現約695萬元，持股量由7.13%降至6.98%。
●中國海外宏洋集團(00081)去年純利31.5億元（人民幣‧下同），按年下跌37.62%；每股盈利90.7分，派末期息15港仙。
●中國外運(00598)去年賺40.68億元（人民幣‧下同），按年增長9.55%；每股盈利0.55元，末期息每股0.1元，全年派息0.2元。
●國泰君安(01788)截至去年底止年度純利8,038萬元，按年大跌92.65%；每股盈利0.8仙，不派末期息，但派特別股息每股1仙。
●快狗打車(02246)去年蝕12.09億元（人民幣‧下同），按年擴大38.52%；經調整虧損淨額為2.28億元，按年收窄17.45%；每股盈利2.4元，不派末期息。
●渣打集團(02888)與阿拉伯約旦投資銀行（AJIB）達成協議，渣打在約旦的企業、商業及機構銀行業務，以及消費者、私人及商業銀行業務將出售予AJIB。
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