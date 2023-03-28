心連心預期今年利潤率微升

化肥價格或波動 該企日前公布截至去年底止全年業績，股東應佔溢利13.26億元（人民幣‧下同），按年增長2.37%，每股盈利109.67分，末期息每股派25分。對於今年發展方向，該企指國際能源價格雖有所回調，但化肥供需關係仍將處於緊平衡狀態，與此同時，今年中央文件明確指出，將全力抓好糧食生產，確保全國糧食穩產保供，因此農業對化肥的剛性需求仍將進一步增加，預料化肥價格延續平穩走勢，但季節性因素或將影響價格波動。

劉興旭續指，公司在尿素研發上是走高端市場，現時市佔率高，同時指複合肥市場一直供大於求，料今年市場情況與會去年持平。他又指，公司現金流足夠，並多次強調公司一直以「以肥為基、肥化並舉」為發展策略，會繼續加強對高效肥料的研發推廣。

被問及公司新增項目產能，執行董事閆蘊華指，在遼寧葫蘆島基地百萬噸生態肥項目正按計劃有序籌備，新鄉基地年產能70萬噸的綠色製造尿素項目預計將於今年內建成投產。