中石化：母企增持反映睇好前景

中石化每年都進口原油，總裁喻寶才表示，目前未有採購俄油計劃，未來將以能源市場結構和風險變化等因素，再決定會否購買俄油，又指公司未來將逐年加大包括新能源、新材料和新經濟的「三新」業務資本開支。

管理層表示，近期公司派員到沙特阿拉伯等中東國家進行業務對接，如雙方的意願和目標理想，將推進合作。

事實上，內地企業與沙特合作愈發頻繁。沙特國營石油公司沙特阿美發聲明指，與央企中國北方工業集團，以及盤錦鑫誠工業集團建立合營公司華錦阿美石化公司（HAPCO），三方的股權佔比分別為30%、51%和19%，主要在內地東北遼寧盤錦市開拓煉油及石化業務，預計今年次季施工，2026年正式投產。

榮盛石化亦發公告指，控股股東浙江榮盛控股集團昨與沙特阿美全資子公司AOC簽署戰略協議，將約10.12億股或公司總股本的10%加一股股份的股權轉讓予AOC，涉資總額約245億元。

與此同時，中海油集團與蜆殼就惠州3期乙烯項目初步投資協議簽約，據報計劃總投資約521億元。