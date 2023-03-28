中石化：母企增持反映睇好前景
中國石油化工(00386)擬向母企中國石化集團發A股籌逾百億元（人民幣‧下同），令市場感到意外並關注公司會否有其他融資計劃。董事長馬永生為事件解畫，稱公司目前在轉型發展戰略階段，包括增加在清潔能源方面的布局，需要資金支持轉型，而母公司一向有意增持中石化股份，是次向母企增發A股反映母企對中石化可持續發展的信心，是對中石化長期價值的認可。
中石化每年都進口原油，總裁喻寶才表示，目前未有採購俄油計劃，未來將以能源市場結構和風險變化等因素，再決定會否購買俄油，又指公司未來將逐年加大包括新能源、新材料和新經濟的「三新」業務資本開支。
管理層表示，近期公司派員到沙特阿拉伯等中東國家進行業務對接，如雙方的意願和目標理想，將推進合作。
事實上，內地企業與沙特合作愈發頻繁。沙特國營石油公司沙特阿美發聲明指，與央企中國北方工業集團，以及盤錦鑫誠工業集團建立合營公司華錦阿美石化公司（HAPCO），三方的股權佔比分別為30%、51%和19%，主要在內地東北遼寧盤錦市開拓煉油及石化業務，預計今年次季施工，2026年正式投產。
榮盛石化亦發公告指，控股股東浙江榮盛控股集團昨與沙特阿美全資子公司AOC簽署戰略協議，將約10.12億股或公司總股本的10%加一股股份的股權轉讓予AOC，涉資總額約245億元。
與此同時，中海油集團與蜆殼就惠州3期乙烯項目初步投資協議簽約，據報計劃總投資約521億元。
安東油服盼附屬後年上市
另外，安東油田服務(03337)主席羅林透露，將繼續推進分拆旗下從事檢測業務的附屬公司通奧檢測於A股上市，期望2025年成事，未來不排除將旗下其他業務分拆上市，例如油田管理業務。 他指，長遠而言考慮將「股息佔淨利潤三分之一」的派息指引擴大。財務總監徐宏劍預計，今年包括用於維護的資本開支不多於一億元，去年相關投資則約1.5億元。集團去年資產負債率由疫前的68.9%降至去年的58.7%，未來兩年希望進一步降至50%以下。
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