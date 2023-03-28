復星：最困難時期已過 無意售旅遊業務

他笑言，復星旅文「這艘船太重要」，不然不會由他這個首席執行官來出任董事長，其任務是融通復星系的資源加速發展。Club Med作為該企核心業務和品牌資產也不會賣；即使Club Med和復星旅文都向戰略投資者開放，復星一定不會出讓控股權，入局的前提是具備一定的資源發揮協同效應。

就有指復星旅文想出售英國老牌旅行社Thomas Cook，聯席總裁徐秉璸稱，其商業模式有很大改善空間，歡迎有能力帶來協同效應的夥伴，「並沒有說設了時間表一定要把它賣掉」，而且其英國收入增長很快。

冀3年開設17度假村 兼任Club Med中國首席執行官的徐秉璸表示，內地度假村的本地客收入比疫情爆發前的2019年還要高三成，隨着航空公司運力第二季度開始復甦，下半年「出境人數非常可期，迎來急劇反彈」。

他說，2023至2025年擬開張17個度假村，中國每年開兩、三個，「數字可能還會增加」，其餘10個在海外，一半滑雪，一半在沙灘或山地，之後幾年會積極探索在美加開設滑雪度假村的機會，每年在阿爾卑斯山區開一、兩個大型高檔滑雪度假村，並會加緊在地中海、印度洋和東南亞開發度假村。

復星醫藥溢利增18% 另外，為港澳供應「復必泰」的復星醫藥去年經調整利潤增長18.16%至38.72億元人民幣，末期息每股0.42元。授權復星製造該新冠疫苗的德國生物科技公司BioNTech去年第四季按年少賺28.03%至22.78億歐元，指引今年「復必泰」收入約50億歐元，比去年少約70%。