國藥去年盈利末期息齊增近一成

疫後重啟利大於弊 期內，公司收入按年上升5.96%至552.14億元。他指，內地經濟重啟，新冠疫情相關的業務會減少，但醫院、藥店營運及生意恢復，認為對公司及醫療行業利大於弊，而公司今年首兩個月銷量表現符合預期。

董事會秘書吳壹建指出，去年新冠疫情爆發時，藥物有限購措施，對藥店影響很大，預期今年零售藥店數量將會增加10%，但主要選址商圈、醫院附近等地區，以與醫院有更好的協同效應。

劉勇提到，藥品或醫療器械的集中採購政策落地約4年時間，雖然藥物被納入名單，有降價需要，短暫影響毛利率，但公司已有一整套方法應對，已不是重要因素。同時，公司將繼續在創新藥的研發，包括在天津、大灣區等地積極參與研發，亦有長期合作夥伴，預期創新藥將成為下一步的增長點，收入佔比會逐步增加。

康希諾虧損9億 國藥去年貿易應收款周轉天數按年加兩日至113天，而存貨周轉天數增加3日至40天。財務總監李曉娟料今年應收款及存貨周轉天數將改善。

康希諾解釋，去年國內外新冠疫苗市場環境發生較大變化，全球新冠疫苗需求量「呈大幅下降趨勢」，加上接種增速放緩，且部分地區供大於求，市場競爭不斷加劇，導致新冠疫苗產品銷售收入大減。

同時，由於商業化進程持續推進，使銷售費用按年增加，加上新冠疫苗相關的存貨跌價準備8.01億元，導致由盈轉虧。