即食麵股業績比併

日清毛利率擴至逾32% 康師傅稱其超過99%外部客戶收入來自中國，其即食麵業務不妨與日清的內地收入作簡單比較。康師傅去年即食麵分部收入增長4.16%至296.33億元人民幣，日清內地收入則增長2.06%至24.49億港元，可是如果撇除匯率變動，增長率實際上超過6%，主要是地域擴張及杯麵銷量增加，被分銷業務（即食麵以外的食品）抵銷。

盈利能力方面，綜合中港所有業務，日清去年毛利率擴大0.42個百分點至32.16%，跟上半年按年縮窄0.52個百分點至31.42%相反；經歷過價格調整後，下半年毛利率比上半年擴大1.49個百分點至32.91%，其中，本港業務大部分產品都有中高個位數的升幅，高檔袋裝即食麵銷量亦見增加。

康師傅去年整體毛利率下跌1.29個百分點至29.09%，單論即食麵業務，毛利率為23.95%，比2021年低0.41個百分點，主要是原材料價格上漲及組合變化，同樣理由亦令飲品業務之毛利率收縮1.88個百分點至31.95%。即食麵業務和飲品業務去年股東應佔溢利分別倒退31.42%及25%，至13.75億元人民幣及13.78億元人民幣。總括而言，收入貢獻分別約37%的即食麵業務和約61%的飲品業務，去年都經歷「增收減利」的苦楚。

不過，其實康師傅的毛利率下半年已見好轉，按半年擴大1.68個百分點，達29.9%，亦高於2021年全年，原因之一是棕櫚油價格顯著回落。

展望未來，日清對各地區長期業務發展持審慎樂觀態度，並將繼續探索如何在激烈競爭當中有效減輕成本壓力。為進一步鞏固整體競爭力，日清一直積極於工廠自動化、應用機械人和智能技術，提高營運效率、生產力、產品質量等。

就內地業務的前景，該企董事長安藤清隆於業績報告中寫道，隨着人均消費增加，城鄉居民人均收入差距縮小，消費者消費將持續增長，日清擬於消費者流動性從疫情中恢復後，於零售及交通樞紐等人流密集的地點加強與消費者的聯繫，同時繼續滲透其他地區、開拓更多銷售渠道。

康師傅推動品牌年輕化 康師傅則表示，中國經濟今年將穩中有進，即食麵業務繼續以多價帶、多規格和多元化口味滿足消費者需求，飲品事業則聚焦核心品類，推動產品結構調整，同時選擇消費者喜愛的年輕代言人和虛擬IP（知識產權）形象，並運用年輕化營銷方式，推動「品牌年輕化」建設。

康師傅去年受累原材料價格上漲，導致即食麵業務毛利率收窄。 兩大食品股去年業績