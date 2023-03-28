中渝置地去年撥備10億 可回撥

投資傾向保守 多持現金 林孝文又指，在英國倫敦的綜合開發項目Thames City銷售理想，將有資金回籠，公司「有子彈投資」，惟現時市場波動，公司策略傾向保守，盡量持有多些現金，以待「又平又靚又正」的項目，現正留意英國、澳洲、新加坡及日本等市場的投資機會。

他直言，內地房地產市場仍未穩定，但有機會亦會考慮，而香港隨着防疫措施解除，內地及海外訪港旅客人數增加，相信房地產將有更多機會，有合適的投資機會便會出手。

被問及公司擁有15%實際權益的九龍灣國際展貿中心早前獲批重建，副主席黃志強透露，現有租戶最遲2024年底完約，屆時才能進行拆建工程，待重建完成時，寫字樓需求或已回升。