招行擴收費業務 應對淨息差收窄

值得留意的是，去年底該行核心一級資本充足率13.68%，按年升1.02個百分點。不過，管理層稱，目前該行資本充足率較高、資本內生增長的動力較強勁，但不等於現在提高分紅派息的比例有利廣大投資者。有見銀行總體處在經營的下行周期，難以預料的因素非常多，該行需加強逆周期管理，保持高的資本充足率。

滙豐環球下調盈測 滙豐環球研究下調招行今、明兩年盈利預測分別3%及3.9%，以反映對淨息差展望及財富管理收入增長看法更保守，同時把其目標價由60.5元下調至58元，維持「買入」評級。海通國際則基於資產質素差過預期，把招行投資評級由「優於大市」貶至「中性」，目標價由53.18元降至44.5元。麥格理更重申對其「跑輸大市」評級，但目標價由25.6元調高至28.5元。

里昂則相信招行可受惠房地產風險降低及消費復甦，維持「買入」評級，並重申為行業首選，但把目標價由75元下調至67元。