港出口跌8.8% 連挫10個月

歷時逾3年的新冠疫情重創香港經濟，本港的進出口貿易業亦需時恢復元氣。港府最新公布的出口數字跌足10個月，惟2月出口貨值跌幅收窄至8.8%，較1月所跌的36.7%為少，好過預期。至於合併今年1月及2月計算以中和農曆新年假期出現在不同日子的影響，整體出口貨值按年下跌25.4%。

首兩月貿易逆差710億 政府統計處公布，2月商品整體出口貨值為2,862億元；進口連跌8個月，上月再跌4.1%，進口貨值為3,316億元；期內有形貿易逆差454億元，相等於商品進口貨值的13.7%。首兩個月合計，有形貿易逆差為710億元，相等於商品進口貨值11%；商品進口貨值則跌18.9%。

按地區劃分，上月輸往亞洲的整體出口貨值下跌10.6%。其中，日本跌23.1%，印度跌18.5%，台灣跌15.9%、新加坡及內地分別跌14.2%和12.7%，而輸往德國的整體出口貨值亦跌22.6%；不過，同期出口南韓及越南的貨值錄30%及10.3%的升幅。

至於錄得跌幅的進口貨值地區，主要來自南韓（跌49.1%）、新加坡（跌34%）、台灣（跌30.1%）和日本（跌9.8%）；而印度、越南和內地的進口貨值則分別升37.3%、升12.1%及升6.7%。

外圍經濟弱 短期續受壓 港府發言人稱，將今年首兩個月的數據合計以清除農曆新年在不同時候出現的影響後，商品出口貨值在外圍環境疲弱下按年顯著下跌，同時輸往所有主要市場的出口錄得不同程度的跌幅。展望未來，預期先進經濟體增長放緩，短期內繼續令香港出口表現受壓。不過，內地經濟加快復甦，加上香港與內地之間的跨境陸路貨運限制已撤銷，應可緩減部分壓力。

本港近年整體出口表現