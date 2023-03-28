72%華CEO焦慮商業環境變化

全球經濟下行和地緣政治危機加劇，令企業的運作受到不少阻礙，並需要求變。國際諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）發布其最新「顛覆指數」（Disruption Index）調查結果指出，72%的內地首席執行官（CEO）對商業環境沒完沒了的「顛覆」（或譯阻礙）感到焦慮，擔心旗下公司未能及時適應變化，而87%的CEO則困惑不知道從何處着手。

該報告訪問超過600名內地CEO和高級管理人員，調查顛覆因素對他們的公司造成的影響。所謂「顛覆因素」，包括改變企業、市場和營運模式的力量。商業領袖正在採取行動來應對這些挑戰。

99%稱3年內需改營運模式 艾睿鉑亞太區聯合負責人謝芾（Shiv Shivaraman）稱，內地整體供應鏈從物流到生產，正面臨前所未有的顛覆，覆蓋行業範圍廣泛。在復甦的過程中，企業需要果斷行動，抓住顛覆帶來的機遇。38%的商業領袖表示正在重塑業務營運模式，而99%則意識到，為應對眾多內外顛覆，需要在未來3年內進行改變。

除了棘手難解的供應鏈和能源問題外，這些商業領袖最擔心是受到創新的阻力，96%受訪者表示旗下公司擁有投資新技術和數碼解決方案所需的資源，但80%指出部署創新策略的過程經常被董事會阻礙；另有65%表示旗下公司無法跟上科技進步的速度。

此外，管理人員也意識到經濟衰退帶來威脅。77%內地受訪者料其所在地區經濟衰退或下行趨勢會持續一年以上。17%企業已裁員，並有43%企業計劃未來一年減人手或暫停招聘。