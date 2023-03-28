有線去年虧損擴至8.8億 不派息

其中，去年遞延稅項資產的非現金撇減約1.76億元；就物業、廠房及設備、使用權資產、備用節目、其他相關無形資產及合約收購成本確認非現金減值虧損總額約2.41億元，這是主要由於間接全資附屬公司香港有線電視有限公司的本地收費電視節目服務牌照，將自今年6月1日起終止。另外亦需就按公允價值計入損益的金融資產確認公允價值虧損約5,600萬元。

媒體業務勁蝕5億 有線的其他業務指標也差強人意，去年總收入較2021年減少9.5%至8.95億元。該企解釋，尤其是媒體分部方面，去年度收費電視的客戶基礎持續減少，對收費電視訂戶收入造成負面影響。此外，去年的第5波疫情及邊境長期關閉的影響，本地消費萎縮，電視及港鐵車廂電視產生的廣告收入亦有所下降。媒體分部去年蝕5.02億元，按年擴大62.8%。

電訊分部亦見盈利大減，去年僅賺92.8萬元，按年收縮逾九成八，寬頻客戶數目按年減少約2%。該企將情況歸因於去年疫情拖累香港經濟活動放緩，以及電訊供應商之間的激烈價格戰，電訊分部的業務表現無可避免地受到影響。集團繼續總負債高於總資產，總虧絀達7.39億元，淨資產負債比率為負146%。

展望未來，該企稱，香港從疫情中復甦，但集團仍面對重重挑戰。冀憑藉其作為香港資訊及通訊科技的主要服務供應商之一的優勢等，為其持份者創造更多價值。