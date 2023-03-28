內地工業利潤首兩月降22%

疫後需求未全恢復 營業收入僅19萬億 即使內地已結束防疫政策，疫後重新開放對經濟活動的提振還沒傳至利潤層面，國家統計局昨日公布，今年首兩個月的全國規模以上工業企業實現利潤總額8,872.1億元（人民幣‧下同），按年下降22.9%，該累計指標乃連續第7個月下跌，同期營業收入亦跌1.3%至19.3萬億元，當局坦言市場需求尚未完全恢復。

官方數據顯示，規模以上工業企業中，國有控股企業利潤按年跌17.5%，股份制企業利潤跌19.4%，外商及港澳台商投資企業利潤更跌35.7%，私營企業利潤跌19.9%。另截至2月底，規模以上工業企業資產總計156.5萬億元，按年增長8.2%；資產負債率為56.8%，按年上升0.2個百分點。

41行業近七成盈利跌 國統局工業司統計師孫曉稱，工業企業利潤跌乃受多個因素影響，除市場需求尚未完全恢復，導致營業收入跌1.3%，營收降幅大於成本降幅，企業毛利下降，拖低工業利潤18.6個百分點。此外，受同期高基數影響，工業生產者出廠價格指數（PPI）首兩個月降1.1%，對企業盈利形成較大壓力。受上述因素影響，原材料和裝備製造業利潤降幅較大，分別拖低工業利潤15.7個百分點及6.5個百分點。

在41個工業大類行業中，10個行業利潤總額按年增長，一個行業減虧，28個或約68%行業下降，兩個行業由盈轉虧。鐵路等運輸設備製造業及電力行業升幅最勁，利潤按年分別增64.8%及53.1%。另汽車製造業跌41.7%。

當局稱，下階段隨着生產生活秩序恢復正常，市場需求逐步恢復，產銷銜接水平提高，基數效應影響減弱，工業企業利潤將逐步回升；又謂消費需求持續回升，今年首兩個月內地消費品製造業利潤按年跌8%，跌幅較上年12月收窄13.4個百分點。

馬士基：強勁反彈落空 不過，貨櫃航運龍頭馬士基（Maersk）行政總裁克萊克接受英媒訪問時指，隨着今年初內地疫後重新開放，原本預計會出現強勁反彈，可是現時還未看到該情況出現，相信去年房地產行業危機及疫情期間造成的混亂，讓中國消費者有些震驚，因此現時沒有心情去揮霍。

大華銀行稱，內地數據表現平平，加上基數效應，估首季內地經濟增約3.4%，全年增速料加快至5.2%；評級機構標普預期，消費及服務復甦將帶動今年內地經濟增長5.5%，超過官方增長5%的目標。

頻接見外企積極吸資 除了穩內需外，內地亦積極吸引外資，近日政府部門頻密接見外企。消息指商務部部長王文濤會見了高通、開雲集團、寶馬、奔馳、輝瑞、康寧、寶潔及雀巢集團等外企高管，國家發改委則與西門子公司董事會主席、總裁兼首席執行官、德國經濟亞太委員會主席博樂仁會面。

另外，中國人民銀行昨正式下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，並開展2,550億元7天期逆回購操作，利率維持兩厘，單日淨投放2,250億元。在岸人民幣兌每美元昨日收報6.882，較上周五官方收市跌165點子或0.24%；離岸價午後曾跌至6.8878。

中國規模以上工業企業利潤總額