百度AI產品發布變閉門會議 股價挫3%

內地傳媒報道指，「文心一言」的應用產品發布會已取消，改為面向首批邀約測試企業的閉門溝通會。消息指，百度將推出名為「文心千帆」的企業級語言大模型平台，惟其股價昨仍挫3.17%，皆因市場對其產品明顯信心不足。

被揭不能理解簡單中文 近日網上有關百度AI的評論都是負面居多。許多用家測試「文心一言」的繪圖功能時，因發現該AI不能理解簡單的中文，質疑其「掛羊頭賣狗肉」，將用戶輸入的文字拙劣地轉為英文，再進行運算。舉例而言，當用戶輸入「夫妻肺片」時，AI所生成的圖像是「一對夫婦如X光透射般露出的肺部」（圖）。

最不可思議的是輸入「一可以豆子」這句不知所謂的中文時，便會生成一罐豆的圖像。而「可以」（Can）在英文中與「罐」是同一個詞，似乎是按英文語意生圖。「文心一言」雖號稱中文AI，但對中文語義理解遠不如其競爭對手、「母語」是英文的ChatGPT。

另外，國家科技部日前亦正式啟動「人工智能驅動的科學研究」專項部署工作，將推進面向重大科學問題的AI模型和算法創新，發展一批針對典型科研領域的專用平台。