恒指連失3關 科指跑輸 美團遭削目標價 跌6%
港股昨日在科網股左右下反覆低收，跌347點或1.74%，一次過失守20天、100天及250天牛熊分界線，退守至19,500點水平。科技指數更是跑輸大市，收跌119點或2.82%，報4,105點。
軟銀掟商湯套5億
恒指全日高低波幅達429點，昨低開63點後跌勢加劇，曾跌406點，低見19,509點，雖然阿里巴巴(09988)倒升一度帶動指數拗腰回升23點，見19,938點，惟午後又轉弱，收報19,567點，成交則與上一交易日相若，約有1,272億元。另「北水」經港股通連續第14日錄淨買入，昨金額42.64億元，累計金額439億元。
ATMXJ共蒸發恒指162點。美團(03690)績後遭多家大行削目標價，又以摩根士丹利看得較淡，降其目標價至180元，評級「增持」。該行認為，美團為了應對抖音到店業務競爭採取防禦性策略，故將其到店、酒店和旅遊業務中期利潤率預測下調至35%。另一大行滙豐亦料美團利潤率或見放緩，目標價下調至210元，美團昨跌6.27%，收報131.4元。
宏橋瀉8%差絕藍籌
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