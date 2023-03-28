產經

恒指連失3關 科指跑輸 美團遭削目標價 跌6%

港股昨反覆低收，北水趁機淨掃逾42億元。（中新社圖片） 港股昨反覆低收，北水趁機淨掃逾42億元。（中新社圖片）
港股昨反覆低收，北水趁機淨掃逾42億元。（中新社圖片）
港股昨日在科網股左右下反覆低收，跌347點或1.74%，一次過失守20天、100天及250天牛熊分界線，退守至19,500點水平。科技指數更是跑輸大市，收跌119點或2.82%，報4,105點。
軟銀掟商湯套5億
恒指全日高低波幅達429點，昨低開63點後跌勢加劇，曾跌406點，低見19,509點，雖然阿里巴巴(09988)倒升一度帶動指數拗腰回升23點，見19,938點，惟午後又轉弱，收報19,567點，成交則與上一交易日相若，約有1,272億元。另「北水」經港股通連續第14日錄淨買入，昨金額42.64億元，累計金額439億元。
ATMXJ共蒸發恒指162點。美團(03690)績後遭多家大行削目標價，又以摩根士丹利看得較淡，降其目標價至180元，評級「增持」。該行認為，美團為了應對抖音到店業務競爭採取防禦性策略，故將其到店、酒店和旅遊業務中期利潤率預測下調至35%。另一大行滙豐亦料美團利潤率或見放緩，目標價下調至210元，美團昨跌6.27%，收報131.4元。
至於已經「以股代息」派美團的騰訊(00700)，股價則跌3.71%。集團昨收市後宣布回購96萬股，每股作價介乎362.8至372.8元，涉資3.52億元。另據報阿里創始人馬雲重回杭州，阿里股價昨中段曾升5.45%，高見89.95元，但尾市倒跌0.05%，收報85.25元。港交所資料顯示，軟銀集團上周二場內減持商湯(00020)逾1.9億股，每股平均價2.7106元，帳面套現逾5.16億元，商湯昨倒跌3.1%。
宏橋瀉8%差絕藍籌
資源股則表現兩極，中國神華(01088)及中國宏橋(01378)績後各跌5.29%及8.08%，後者更屬藍籌最差；相反，去年多賺79%的兗礦能源(01171)，派息增兼送紅股，股價逆市升9.56%。另港交所(00388)旗下倫敦金屬交易所（LME）昨起恢復鎳交易合約的亞洲時段交易。
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