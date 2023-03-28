嘉信理財：美產業恐輪流衰退

美國銀行業危機餘波未了，在種種不明朗因素下，美股市況近期亦相當波動，嘉信理財香港理財顧問郭明燊預測，區間波動的趨勢或貫穿今年全年，故暫未有特別看好或看淡股市表現。至於經濟前景方面，他估計美國可能進入「滾動式衰退」（Rolling Recession），即不同產業出現輪流衰退，整體經濟增長也可能較反覆，或時好時壞。

事實上，美國經濟數據與近期發生的一連串事件，都顯示不同行業之間出現極之分化的表現。例如有大量科技企業正裁員，失業率卻依然維持低位；銀行業接連爆出危機，但其他領域卻未見受影響。郭明燊接受本報專訪時表示，以「連續兩季經濟收縮」為定義的衰退未必會出現。整體經濟環境可能是「升一季、跌一季」，不同行業或先後陷入萎縮，如當前美國的消費、房地產行業已出現衰退迹象，至於全面衰退的情景未必會成為現實，反倒是會進入「滾動式衰退」。

籲選高質素股債 基於上述經濟預測，他坦言當前並無特別偏好某些板塊，亦不建議過分重倉價值股或增長股，一些下跌幅度較深的板塊隨時可能有均值回歸。在他看來，比較適合的策略可能是平衡的投資組合，比如傳統的「60/40投資組合」，即配置60%股票、40%債券。

雖然60/40組合在去年「股債雙殺」的情況下，表現差強人意，惟他認為債券與股票負相關的走勢會恢復，不會在今年再次重演。選股策略上，他則建議投資者可揀選高質素企業，包括有較高毛利率、穩定派息及盈利表現的企業。當市況波動期間，這類企業通常跑贏。

美通脹難降至2% 至於債券的部署，他認為投資者可趁加息周期，鎖定較高利率。具體而言，投資者可用債券階梯式組合，將資金分散在不同年期的債券上，較短年期的可選擇當前孳息率較高的美國國債，而長年期的則可選擇企業債。與選股一樣，他認為在經濟不明朗下要更注重質素，因此較偏好投資級別的企業債。

長線而言，嘉信理財於2023年的長期資本市場預測估計，10年內美國大型上市公司的股票年均回報率為6.1%，小型股票為6.5%，投資級債券為4.9%。在經濟增數據方面，料年均經濟增長率為1.8%，通脹則為2.5%，意味聯儲局要回到其2%的政策目標可能不容易。

美國股市相對國際上其他股市，往往存在一定的估值溢價。郭氏指出，美國大型上市公司往往能受惠經濟增長，其盈利表現與經濟長期增長掛鈎，可享受美國乃至全球經濟增長的紅利，這一點是其他股市未必能做到，因此高估值背後其實是經濟長期增長的支持。他亦指出，作為全球最大的股票市場，美國股市向來也不是以便宜作賣點。