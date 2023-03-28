鱷王：全球瀕危 釀3巨變

達利奧

聯儲官員：銀行倒閉加快衰退 業界憂爆金融危機 全球監管機構都對銀行業危機高度關注，美國硅谷銀行（SVB）及Signature Bank相繼倒閉後，有聯儲局官員警告，近期事件導致美國經濟距離衰退更進一步。澳新銀行行政總裁廖賢志（Shayne Elliott）亦表示，銀行體系最近的動盪有可能引發金融危機，至於會否發生像2008年金融海嘯般的危機，他認為現在判斷還為時過早。人稱「鱷王」的對沖基金達利奧近日也指出，全球正面臨3大「地震式」巨變！

2008年的金融海嘯，導致當時全球主要發達經濟體陷入了自上世紀30年代大蕭條以來最嚴重衰退。廖賢志認為，今次危機與當年不同，最近的「實際上與全球通脹戰爭有關」，各大央行迅速加息以對抗通脹，造成了一些損失。所幸的是，全球監管機構這次支援銀行的速度要快得多，「因為他們從之前的危機中吸取了教訓」。惟他亦提醒，危機往往會持續一段很長的時間。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃近日出席內地論壇品評全球經濟時提到，在債務水平偏高時，為打擊通脹，從長期低利率快速變成高出許多的利率，無可避免衍生壓力和脆弱性，部分先進經濟體銀行業近期的發展可引證這點。展望明年，全球經濟料改善，但增速仍遠低於3.8%的歷史平均水平。

「新鷹王」加息態度轉審慎 全球最大的對沖基金橋水（Bridgewater）創始人達利奧出席同一論壇時亦表示，世界正處於「危險的邊緣」，正面臨3大領域的巨大變化，分別是國家巨額債務的貨幣化（即各國央行通過印鈔，發行貨幣來購買這些債務）、財富和價值觀的鴻溝引發的巨大內部衝突，以及大國博弈。

在美國，被視為「新鷹王」的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利亦表示，近日的危機可能會令衰退風險加劇，又謂現在對下次議息會議作出任何預測還為時尚早。考慮到他最近幾個月都是立場堅定的「鷹派」，一直主張激進加息，如今立場稍為轉向謹慎，或意味着聯儲局整體取態都發生了變化。

道指早段升305點 市場憧憬聯儲局政策轉向，美股3大指數周一早段向好，道指升305點，報32,543點；標指升32點，報4,003點；以科技股為主的納指升79點，報11,903點。

歐美銀行業危機後續消息不斷，被美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管的SVB，部分資產已找到買家。據FDIC的聲明，第一公民銀行（First Citizens Bank）以165億美元，收購SVB約720億美元的資產。FDIC估計，SVB倒閉對其存款保險基金造成的損失約200億美元。

瑞士擬向瑞信高層究責 另外，沙特阿拉伯國家銀行董事長阿爾胡達伊利（Ammar Al Khudairy）亦因「個人原因」辭職，事緣他本月中旬接受媒體訪問時曾稱，「絕對不會」對陷入危機的瑞信注入更多資金，導致瑞信股價暴跌，其後因銀行危機進一步發酵，瑞信最終被同業瑞銀集團收購。

瑞士金融市場監管機構（FINMA）亦表示，正在考慮是否對瑞信的高層追究責任。FINMA主席阿姆斯塔特（Marlene Amstad）接受外媒訪問時稱，目前監管工作的重點在於兩家銀行整合的過渡階段，以及保持金融穩定，但同時也正在研究一些選項，或許就瑞信爆煲一事向該行管理層採取一些措施。

歐美銀行業連環出事